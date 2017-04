23/04/2017 a las 06:00

El auto del juez Eloy Velasco con los indicios que justifican la orden de ingreso en prisión de Ignacio González, su hermano Pablo y su hombre de confianza, Edmundo Rodríguez Sobrino, aflora algunas sorpresas encontradas durante la investigación de la Guardia Civil. Entre ellas que el expresidente de la Comunidad de Madrid y su esposa blanquearon dinero negro en una empresa de gestión de guarderías y que proyectaban hacerlo a mayor escala en negocios con el expresidente valenciano y exministro, Eduardo Zaplana. También revela el escrito que el hermano de González se reunió con el número dos de Interior al saber que era investigado.

Había que blanquear el "dinerillo B", término empleado por Rodríguez Sobrino en una conversación grabada por los investigadores en la que justificaba el tren de vida de su jefe, y qué mejor refugio que las guarderías infantiles. El escrito de 28 páginas del juez señala que González y su esposa, Lourdes Cavero, también imputada en la operación Lezo, constituyeron a través de amigos y familiares una empresa para gestionar centros de educación infantil. El matrimonio controlaba el 20% de la sociedad.

No era la única manera de diversificar el blanqueo por parte de González, de acuerdo al auto del juez. También se embarcó en negocios con el exministro Zaplana, aunque no queda claro si las operaciones pasaron de la fase de proyecto o se materializaron. Entre ellas estaba la adquisición de una compañía fabricante de un producto para la desinfección de aguas. La investigación apunta a que el expresidente madrileño iba a adquirir el 50% de la firma "a través de sociedades opacas y testaferros".

Zaplana negó de inmediato que haya tenido "ninguna sociedad ni relación mercantil" con González y tacha de "falsas" las informaciones que le relacionan con un presunto blanqueo de dinero. El exministro asegura además que "nunca" ha participado "ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno". Lo que Zaplana no puede negar es su relación amistosa con el expresidente madrileño, como quedó demostrado en la conversación, también grabada, que mantuvieron en la que González afirma, tres meses antes de que Manuel Moix fuera nombrado fiscal Anticorrupción, que sería "cojonudo" porque era una persona afín al PP.

"HABLAR CON RAFA"

El expresidente madrileño podría haber obtenido esa información del ministro de Justicia porque en las conversaciones intervenidas presume de estar al tanto de los nombramientos gracias a la información que le proporciona el ministro de Justicia, Rafael Catalá. "No me corto en hablar con Rafa", dice en un momento dado. Los socialistas pidieron la comparecencia en el Congreso de Catalá par que dé explicaciones sobre esa presunta amistad y el trasvase de información.

Velasco considera asimismo en su auto que hay poderosos indicios de que González tenía notables recursos económicos en negro en el extranjero fruto del presunto saqueo de las empresas compradas por el Canal de Isabel II en América Latina y quería incorporar ese dinero de forma dosificada en España. Una forma de hacerlo era mediante el bufete de abogados urguayo de Fernando Belhot, especializado en crear estructuras societarias en diversos países, para adquirir acciones de la firma española de ingeniería y servicios Auditel por valor de entre "uno y tres millones". La sede de esta compañía en Madrid fue registrada por orden del juez, pero no queda claro si la operación llegó a realizarse.

Otro dato que aporta el auto es que Pablo González, hermano del expresidente madrileño y que fue director de Estrategia y Mercados de Mercasa, se reunió con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al tener información de que era investigado por la Guardia Civil. El encuentro se produjo el 8 de marzo y fue "protocolaria y breve", según dijo un portavoz del Ministerio. Ambos se conocían de la época en que Nieto fue alcalde Córdoba y tenían contacto porque González era el representante de Mercasa en la empresa municipal de mercados de esa ciudad. El PSOE pidió hoy la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad y también del ministro del Interior en el Congreso para que expliquen esa reunión.