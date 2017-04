18/04/2017 a las 06:00

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, descartó este lunes la reedición de la fórmula de Junts pel Sí, en la que están integrados la exCDC y ERC, para las próximas elecciones catalanas, previstas para finales de este año.



Según Pascal, Esquerra ya ha dicho que no a esta coalición y los exconvergentes tampoco son partidarios. La dirigente nacionalista apuntó además que los republicanos buscan una alianza con la CUP y los comunes. Fue el último reproche de una semana, en la que los principales actores del independentismo han abierto una profunda crisis, que está por ver si será definitiva para el proceso.



Este enfrentamiento, que han llevado también al seno del Gobierno catalán, se formalizará previsiblemente este martes, si el PDeCAT consuma la advertencia de llevar a la Fiscalía la grabación a la que fue sometido el secretario de organización del PDeCAT en una comida con cargos locales del partido, en la que reconoció que la formación nacionalista busca un candidato de perfil "autonomista" por si fracasa el proceso.



La exConvergència acusó directamente a ERC de estar detrás de la grabación y posterior filtración a la prensa de la conversación, lo que ha elevado la tensión entre ambos socios, en un momento decisivo para el proceso, pues las consejerías encargadas del referéndum tienen que adoptar las decisiones necesarias para la organización de la consulta, extremo que puede acarrear consecuencias penales a sus titulares. El caso es que las aguas bajan muy revueltas en el soberanismo, donde los nervios están a flor de piel, ya que todas las encuestas publicadas en las últimas fechas muestran un cierto estancamiento y un cansancio entre los votantes secesionistas.



Aun así, ERC se perfila como la ganadora en todos los sondeos, mientras que la antigua CDC podría hundirse a la tercera posición. El independentismo podría mantener -por los pelos- la mayoría absoluta de escaños, aunque volvería a quedar lejos del 50% en cuanto a número de votos y en caso de que se celebrara el referéndum el no se impondría al sí a la secesión.



Ajeno a las previsiones derrotistas de la cúpula de su partido, el presidente de la Generalitat, a quien desde sectores del soberanismo acusan de ir por libre, auguró este lunes que en un referéndum "ganaría claramente el sí" a la independencia y por esa razón cree que el Gobierno central "no quiere acordar" la consulta.



"Los que dicen que lo perderíamos no lo quieren acordar. ¿Queda claro?", afirmó Puigdemont.