Actualizada 17/04/2017 a las 09:44

El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha considerado este lunes suficiente que haya un solo debate entre los candidatos a los primarias a secretario general convocadas el 21 de mayo, pero no ha descartado que pueda haber más si los aspirantes se ponen de acuerdo.



Jiménez ha explicado que "hay un conocimiento de las candidaturas y de las propuestas" por parte de los afiliados y que, al tratarse de una campaña interna de información, podría bastar un único debate organizado en la sede de Ferraz, como ocurrió en 2014.



En declaraciones en la Cadena SER, el portavoz de la gestora ha apuntado que "a ese espíritu responde la norma", pero no ha cerrado la puerta a que haya más debates si hay consenso entre los equipos de Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López.



"Si los candidatos entienden que tiene que haber más de una propuesta y nos ponemos de acuerdo todo el mundo, evidentemente no tiene que haber ningún problema", ha señalado el dirigente andaluz.



Sobre la recogida de avales que empieza el próximo jueves y que se prolongará hasta el 4 de mayo, Jiménez ha dado a entender que lo lógico sería que haya una correlación entre las firmas recogidas por cada candidato y los votos que luego consigan en las primarias.



"Los militantes del partido, cuando avalan, lo hacen con toda libertad y tranquilidad, como no puede ser de otra manera, y cuando votan lo hacen exactamente igual, con absoluta libertad y tranquilidad".



En relación con la decisión del PSOE de Castilla-La Mancha de frenar las altas en el censo en Albacete al detectar un aumento "artificial" del 40 por ciento para influir en el resultado de las primarias, Jiménez ha asegurado que esta anomalía "no se ha detectado en otros sitios" y le ha quitado hierro.



"No es la primera vez que ocurre y cuando ha ocurrido, se ha actuado siempre de la misma manera y tampoco tiene más trascendencia", ha explicado.



A su juicio, la normativa interna establece qué hacer cuando "se ve claramente" que un notable aumento de afiliación "puede responder a un proceso que está abierto más que a la voluntad normal y cotidiana de ciudadanos a acercarse al partido para formar parte de él".



Jiménez ha reiterado que "cuando llegue el momento", Ferraz publicará las cuentas de las campañas de cada candidato y las trasladará al Tribunal de Cuentas "como parte de la gestión económica del partido" porque es "la obligación y la responsabilidad" de la dirección del partido.