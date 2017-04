13/04/2017 a las 06:00

El Tribunal Supremo comienza a sentar doctrina: el arraigo no solo es el conocimiento de la lengua y las costumbres locales o el hecho de haber vivido años en España o, incluso, de haber formado una familia en el país. También es compartir "los principios fundamentales en los que se asienta constitucionalmente nuestra convivencia social", y el islamismo radical, el integrismo, aun sin llegar a ser delito, es incompatible con ese tipo de integración.

La sentencia, con fecha del pasado 29 de marzo, es de la Sala de lo Penal y está referida a un condenado marroquí por enaltecimiento del terrorismo, aunque el fallo -coinciden diferentes juristas- podría tener efectos en el ámbito administrativo, particularmente en el de Extranjería, a la hora de autorizar permisos de residencia o de conceder la nacionalidad a personas que hayan demostrado, sobre todo en las redes sociales, su integrismo. En su resolución, el tribunal da luz verde a la expulsión de Mounir Mourabeti y su destierro de territorio nacional durante siete años, tras su condena a un año y tres meses de prisión por distribuir en 2015 a través de Facebook todo tipo de comentarios y vídeos de apoyo al Estado Islámico y a sus atrocidades en Siria e Irak.

El Supremo rechaza el recurso de este marroquí, que ya estaba preso en Martutene (Guipúzcoa) por delitos comunes, contra su orden de deportación. La primera argumentación, obviamente, es que es un condenado por un delito de terrorismo, "uno de aquellos tipos penales cuya especial naturaleza -en términos de prevención general- reclama un mayor rigor en la aplicación de la norma de expulsión". La sala recuerda que el destierro tras el cumplimiento de la pena es una de las medidas habituales para los extranjeros que comenten este tipo de ilícitos.

"CONSIDERACIÓN COLECTIVA"

Pero el tribunal también inadmite de pleno la argumentación del recurrente de que la expulsión es "desproporcionada" dado su arraigo en España tras varios años de residencia en el país, aunque ésta ni siquiera fue legal. El Supremo niega que tenga ese arraigo que proclama. La sala apunta que el arraigo tiene también una "consideración colectiva" y que no solo hay que valorar los factores personales del afectado. Básicamente, resume el fallo, el arraigo también se demuestra cuando "el extranjero participa de los principios fundamentales en los que se asienta constitucionalmente nuestra convivencia social". Hay que valorar -apunta la resolución- "en qué medida (ese extranjero) puede llegar a percibir nuestra comunidad como propia". Y para el Supremo, desde luego, el islamismo radical o el integrismo (ya no solo la exaltación penal del yihadismo como hizo el condenado) no es compatible con ese arraigo. Recuerda el alto tribunal que la sentencia de la Audiencia Nacional, al margen de recoger las innumerables pruebas de que Mounir Mourabeti es culpable de un delito de exaltación del terrorismo, "desvela un rechazo del acusado a la manera en que se materializa la libertad ideológica en el seno de las democracias occidentales". Es más, se da por probado que el condenado se "posicionó a favor del nacimiento de un frentismo bélico contra ellas (las democracias occidentales)".

Por ello, el Supremo da la razón a la Audiencia Nacional cuando este tribunal no apreció "circunstancias excepcionales de arraigo", que pudieran haber paralizado su orden de expulsión.