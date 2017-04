Podemos desata la guerra contra la "polícia del Twitter"

13/04/2017 a las 06:00

Podemos tiene un nuevo enemigo. Se trata de la "policía del Twitter'" forma con la que la formación que lidera Pablo Iglesias ha bautizado a los efectivos de las Fuerzas de Seguridad que, según denuncia este partido, persiguen en las redes sociales el ejercicio del humor. Podemos pone nombres y apellidos a las víctimas de la 'policía del Twitter'. Son, entre otros, el concejal del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata -quien se mofó en las redes sociales de Irene Villa y las niñas de Alcàsser- o Cassandra -condenada por publicar bromas sobre el atentado de ETA que le costó la vida a Carrera Blanco-. El partido morado destaca que, de ocho juicios que se señalaron el pasado febrero por la Audiencia Nacional -encargada de juzgar los delitos de enaltecimiento del terrorismo-, siete lo fueron a causa de comentarios o chistes colgados en las redes sociales.



Podemos lleva meses criticando a Interior y A la justicia por lo que considera un atentado contra la libertad de expresión. Pero el fuego contra la "policía del Twitter" lo abrió el martes la senadora María Isabel Mora con la presentación de una pregunta ante la Comisión de Interior de la Cámara alta. Mora cuestiona al departamento que dirige Juan Ignacio Zoido sobre cuántos fondos públicos destina a la vigilancia de los comentarios en la red. La representante de Podemos mantiene que "la persecución del humor en internet es un absoluto disparate" o que "podría llegar a pensarse que el Gobierno está utilizando recursos públicos exclusivamente para acallar aquellos comentarios que, vertidos en internet, no son de su agrado". Pablo Echenique incidió este miércoles en la posición del partido en contra de la judicialización de los comentarios en las redes sociales. Y lo hizo con el discurso irónico que le ha caracterizado desde que dio el salto a la primera línea política. Según el secretario de Organización de Podemos, "Tip y Coll hacían chistes por los que hoy se condena a la cárcel". Para Echenique, además, procesos penales como los de Zapata y Cassandra no solo son "regresivos", sino que también "huelen a franquismo". "La policía y la Guardia Civil no deberían estar para perseguir el humor en Twitter sino para cosas más serias", concluye el número dos de la formación morada. Entre las medidas que propone Podemos, está la derogación del artículo 578 del Código Penal, que tras la modificación de 2015, establece para el enaltecimiento una pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses.



'Operación Araña' A falta de las explicaciones que pueda ofrecer el Ministerio del Interior, lo más parecido que se presenta a una "policía del Twitter" es la denominada 'Operación Araña' de la Guardia Civil, encargada de perseguir el enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales.

Hasta ahora esta operación ha constado de cuatro fases llevadas a cabo entre abril de 2014 y abril de 2016. Uno de los detenidos fue el cantante de 'Def con Dos' César Strawberry, quien después resultó condenado a un año de prisión por el Tribunal Supremo a causa de sus tuits sobre Eduardo Madina, José Antonio Ortega Lara o los Grapo.