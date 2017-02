CCOO pide al Gobierno español que aumente el gasto en infraestructuras

Actualizada 16/02/2017 a las 12:39

El secretario estatal de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, Vicente Sánchez, ha pedido este jueves al Gobierno español que aumente el gasto en creación y mantenimiento de infraestructuras y España vuelva a ser de esta forma un "país puntero" en este ámbito.



Sánchez, que participa hoy en el Congreso de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Navarra, ha señalado a los medios de comunicación que el reto más importante en este momento es que el Gobierno español "entienda que no puede ser diferente al resto de los gobiernos de Europa".



Alemania, ha dicho, sigue invirtiendo un 4% de su PIB en infraestructuras, Francia un 3%, el Reino Unido un 3,5%, pero España está por dejado del 1% y "así es imposible que el sector tire hacia delante".



"Hemos visto últimamente las típicas noticias de invierno, que no deberían ser tan típicas, de cientos de coches que se quedan atrapados en las autovías porque no hay mantenimiento, porque no hay personal suficiente, porque se ha quitado mucha maquinaria", ha denunciado el sindicalista.



Por ello, ha considerado que el Gobierno debe hacer "una fuerte inversión" en obra pública que "nos coloque donde estábamos, que era ni más ni menos que un país puntero", con un sector turístico potente que "necesita muchas infraestructuras".



Respecto al sector de los servicios privados, ha destacado que "lo más importante es que los ayuntamientos empiecen a tomar conciencia sobre las contrataciones externas que hacen" y que no se repercuta en los trabajadores las "constantes bajadas" en las licitaciones.



"Hemos asistido en estos años de la crisis a bajadas temerarias por parte de los ayuntamientos, a las que las empresas también se han sumado, con bajadas de hasta un 40%, y al final repercute en que ni siquiera el convenio colectivo se puede cumplir", ha explicado.



En ese sentido, ha lamentado que España aún no haya traspuesto la directiva europea que establece en primer lugar que se deben cumplir los convenios colectivos en las contrataciones públicas, porque "aquí se firman contratos con licitaciones en las que ya sabemos a priori que el convenio colectivo no se va a cumplir".



Además, ha agregado, esta directiva establece que las contrataciones se tienen que hacer con criterios técnicos, "es decir, hay que medir cuáles son las instalaciones, cuáles son los servicios que se quieren dar" y los trabajadores necesarios para prestar el servicio con calidad.



"Mientras el Gobierno no se dé cuenta de que, sin un empleo estable y de calidad no podemos salir de una crisis que afecta todavía a cuatro millones de familias, creo que no llegaremos muy lejos", ha subrayado.



Sánchez, que ha afirmado que Navarra "es fundamental para el proyecto confederal del sindicato", ha recordado que CCOO tiene 125.000 delegados en España y mantiene "la mayor diferencia histórica" con UGT.



CCOO, ha concluido, es un sindicato que "tiene tanto futuro por delante como pasado".



Por su parte, la secretaria general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Navarra, Pilar Piñeiro, única aspirante al cargo en el Congreso regional, ha explicado que, en la Comunidad foral, "el mayor problema que tenemos es respecto a las contratas de los servicios públicos, que se pagan temerariamente".



Esta situación, ha apuntado, provoca que "las empresas se están haciendo competencia desleal entre ellas" y al final "los recortes van a mano de obra".



En la construcción, ha comentado que CCOO está trabajando para que "se invierta y se vuelva a generar empleo en este sector, que creemos que es muy importante para la recuperación económica".