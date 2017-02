Actualizada 11/02/2017 a las 18:42

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido este sábado el apoyo de los compromisarios del PP para ser elegido de nuevo como líder del partido y ha asegurado ante ese reto: "Todavía puedo dar mucho más".

Rajoy ha lanzado este mensaje en su intervención ante el plenario del XVIII congreso del PP al defender su candidatura a renovar su cargo al frente de esta fuerza política.

"Sé lo que supone ser presidente del PP. Lo he sido y lo soy. Ha sido y es un enorme honor. He dado todo lo que he podido. Hoy quiero deciros que estoy en condiciones de decir que todavía puedo dar mucho mas y estoy absolutamente convencido de ello", ha recalcado.