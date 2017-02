Rajoy mantiene a Cospedal al frente de la secretaría del PP

Actualizada 11/02/2017 a las 20:31

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha decidido mantener a María Dolores de Cospedal como secretaria general del partido y ha elegido a Fernando Martínez-Maillo para ocupar el cargo de coordinador general y responsable electoral y de organización.

Por su parte, la portavoz y senadora del Partido Popular, la navarra Cristina Sanz, ha sido elegida para incorporarse al Comité Ejecutivo Nacional.

Rajoy ha anunciado los nombres elegidos para el nuevo comité ejecutivo nacional y también ha confirmado en sus puestos a todos los miembros del comité de dirección, de forma que mantiene como vicesecretarios a Javier Arenas, Javier Maroto, Pablo Casado y Andrea Levy.



"Son los que había, no los he cambiado. Lo han hecho bien, y en esta vida se cambia lo que no funciona, lo que funciona no", ha subrayado el presidente del Gobierno tras anunciar su decisión.



Ha sido al final de su discurso cuando el líder del PP ha dado todos los nombres, primero de los vocales de su próximo comité ejecutivo nacional y después de los miembros de su comité de dirección, para completar la lista de los elegidos con los que también formarán parte de la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos.



Cuando ha anunciado el nombre de Cospedal, el plenario del congreso ha ovacionado a la secretaria general, que se ha puesto en pie para agradecer el aplauso y apenas podía contener la emoción.



Después ha confirmado Rajoy lo que en el PP se esperaba desde hace tiempo, la designación de Fernando Martínez-Maillo como coordinador del partido manteniendo las responsabilidades de vicesecretario de Organización y Electoral.



Acto seguido, el presidente ha confirmado que mantiene también al resto de sus vicesecretarios, tanto al veterano Javier Arenas, que seguirá siendo responsable de política autonómica y local, como a los otros tres que entraron junto a Maillo hace veinte meses.



De esta forma, Maroto continúa como vicesecretario de política social, al igual que Pablo Casado, de responsable de Comunicación, y Andrea Levy, a cargo del área de Estudios y Programas.



Rajoy ha asegurado que ha procurado "armonizar experiencia con novedad", aunque siempre con un "listón muy alto en capacidad".



Ha señalado que le habría gustado incluir a "muchos más" pero el número se lo limitan los estatutos. "Es una lista muy difícil, pero tengo que hacerla".



Rajoy ha transmitido su agradecimiento a quienes dejan la dirección popular -porque salen del comité ejecutivo o la junta directiva- y también a quienes no han entrado, a los que ha pedido seguir contando con ellos.