La autocrítica crece en Vistalegre entre denuncias de machismo interno

Actualizada 11/02/2017 a las 18:36

La autocrítica que había entrado en la II Asamblea Ciudadana de Podemos con los gritos de 'Unidad' con los que los militantes han recibido a sus dirigentes, ha aumentado, ya desde el escenario, con el debate de los documentos de Igualdad que se presentan a esta cita y en el que no han faltado referencias al "machismo" que se respira dentro de la organización y de cuya "violencia" son víctimas las militantes y dirigentes moradas.



Una de las denuncias más repetidas por las oradoras que han defendido los textos de Igualdad -todas mujeres-- ha sido la falta de féminas en puestos directivos y portavocías, pero también en la toma de decisiones incluso de los círculos, donde, tras reuniones interminables, han dicho, se han llegado a cambiar acuerdos "en las cañas" posteriores, a las que las mujeres ya no van, en muchos casos porque siguen siendo las que se encargan de los cuidados en sus familias.



En esto han coincidido la portavoz de Igualdad de Unidos Podemos en el Congreso, Sofía Castañón --quien, junto con Beatriz Gimeno ha defendido el documento pactado entre el equipo de Pablo Iglesias y los Anticapitalistas--, la secretaria de Igualdad del partido, Clara Serra, y la también diputada de En Marea Ángela Rodríguez, ambas miembros de la candidatura que encabeza Íñigo Errejón, que concurre con su propio documento.

PITADA CONTRA EL GOBIERNO "INDECENTE"



Castañón ha aprovechado su intervención para pedir una sonora pitada para el "indecente" Gobierno del PP por no hacer del combate a la violencia de género una prioridad y ha reivindicado la lucha de las feministas de la Transición. De su lado Gimeno, ha abogado por un Podemos feminista, subrayando que el feminismo "se hace de abajo a arriba" y que la visión feminista no puede emerger sólo en las campañas electorales.



"Nos van a tener enfrente, en la primera línea de resistencia", ha advertido aludiendo a los movimientos feministas globales contra Donald Trump o la implantación de políticas regresivas en países como Polonia, a las que también se ha referido Clara Serra, la cuarta en la lista de Errejón.



Pero el grueso de la intervención de Serra ha versado sobre la necesidad de implantar en Podemos lo que quieren para España, para acabar con el "machismo" externo e interno y poner fin a las "dificultades" con las que se topan las féminas tanto fuera como dentro del partido.

SIN POSICIÓN SOBRE VIENTRES DE ALQUILER



De su lado, Sofía Díaz, de Podemos en Equipo, la cuarta candidatura en liza y la única que encabeza una mujer -María José Martínez Lirola--, también ha confesado que lo ha "pasado mal siendo mujer en Podemos", ha criticado que el círculo de 'Podemos Feminismos' no tenga posición sobre los vientres de alquiler: "No podemos entrar en campaña sin posicionarnos en los temas conflictivos", ha advertido.



Así, ha pedido una Secretaría de Feminismos en la Ejecutiva del partido, blindar "un 10% del presupuesto" de la formación para igualdad, establecer protocolos internos para atajar el machismo dentro de la organización y la "violencia machista" que sufren las miembros del partido, como ha denunciado Ángela Rodríguez.



Díaz ha subrayado que en Podemos se necesita a las mujeres "feministas o no, expertas o no". "No les exigimos a ellos que sean feministas o expertos. Eso es igualdad", ha proclamado, después de deslizar un mensaje que se ha interpretado como una crítica al órdago de Pablo Iglesias de dimitir si no gana su lista al Consejo Ciudadano. "Dimitir no es de valientes", ha soltado.