La Policía encuentra un pendrive sobre el 'caso Pujol' cuando "ordenaba cajones"

Actualizada 09/02/2017 a las 13:43

La Policía Nacional ha aportado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata un nuevo pendrive con información relativa a la investigación sobre la familia del expresiente de la Generalitat Jordi Pujol que un agente localizó hace unos días "ordenando los diferentes cajones y armarios de su despacho".



Según se desprende del acta de comparecencia del agente, un funcionario ha entregado al juez el dispositivo marca Toshiba, de 8 Gb de capacidad, manifestando que contiene datos que "al parecer" han sido utilizados por la Brigada Central de Blanqueo y Anticorrupción de la Policía Nacional, adscrita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).



"Hace unos días el Inspector Jefe de la Sección Primera de Blanqueo de esta Brigada se presentó en el despacho del compareciente y le dijo que ordenando los diferentes cajones y armarios de su despacho, encontró el pendrive que ahora es objeto de entrega", agrega el acta. El magistrado ha dispuesto que el próximo 14 de febrero se realice en presencia de las partes el volcado del contenido de este dispositivo.



DENUNCIA DEL DIRECTOR DE MÉTODO 3



Se da la circunstancia de que ayer el juez de la Mata citó como testigos por esta misma causa a Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía hasta su jubilación en junio de 2016, y al comisario Marcelino Martín Blas-Aranda al objeto de que aclaren el origen de unos documentos aportados a la causa sobre el patrimonio de la familia Pujol.



Todas estas decisiones se enmarcan en la pieza separada abierta por el magistrado por las dudas de las pruebas aportadas en un pendrive de las que este mismo martes habló en una entrevista en 'El Mundo' Eugenio Pino, el que fuera 'jefe' de la Policía en la etapa del exministro Jorge Fernández Díaz.



En dicha entrevista reconoce que fue el responsable de ordenar "varias veces" a sus brigadas en la Policía que detuvieran a los miembros de la familia de Pujol, algo que no se hizo porque, según él, "los jueces son muy garantistas". Además, Eugenio Pino desveló que se habían usado fondos reservados para pagar a "algún colaborador".



CITACIONES DE PINO Y MARTÍN BLAS



Eugenio Pino declarará como testigo el 16 de febrero y el día 17 lo hará Marín Blas-Aranda, el que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos hasta su cese por un enfrentamiento con otro comisario ya jubilado José Manuel Villarejo, con el que mantiene una animadversión desde 2015.



Martín-Blas y Villarejo están enfrentados en la actualidad en los tribunales por una grabación relacionada con el caso del 'pequeño Nicolás' entre policías y agentes del CNI.Según relata ahora Pino, no tuvieron una "parte determinante" en la investigación sobre el patrimonio de los Pujol que está siendo cuestionada por la Audiencia Nacional. "Ha sido siempre la Udef, la Udef y la Udef", dijo el ex DAO sobre esta causa.



El 23 de febrero será el turno de los dos exdetectives de Método 3, Julián Ángel Peribáñez Rius y Antonio Tamarit Febrero. Ambos han declararán como testigos al ser identificados el pasado 9 de enero ante el juez de la Mata por el director de esta agencia, Francisco Marco Fernández, por entender que hicieron uso de su empresa con fines malintencionados y de forma ajena a su supervisión.



Eugenio Pino ya compareció voluntariamente el 3 de noviembre de 2016 ante el juez José de la Mata, que en el auto notificado este miércoles vuelve a pedir al Juzgado número 14 de Barcelona que le remita los documentos que obran en su poder sobre la causa de la familia Pujol que se empezó a instruir en este órgano judicial.