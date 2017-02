Actualizada 09/02/2017 a las 11:46

El secretario general de Podemos ha afirmado que, a pesar de sus declaraciones de mayo en las que afirmó haberse equivocado al aludir a la 'cal viva', no se arrepiente de haberle echado en cara al PSOE esas acusaciones porque "era verdad", ya que "hubo dos personas (José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala) asesinadas por orden de un gobierno" y hay que asegurar que no vuelve a ocurrir.

Pablo Iglesias, también ha afirmado este jueves que si sus propuestas resultan derrotadas en el Congreso de Vistalegre no sólo dimitirá como secretario general sino que se planteará dejar de ser diputado.



En su opinión, cuando el expresidente del Gobierno Felipe González dijo en una entrevista que podía haber "volado" a la cúpula de ETA en Bidart y no lo hizo estaba reconociendo "con arrogancia" que fue "jefe de una organización terrorista".



Con todo, ha reconocido que el PSOE también ha cambiado, y ha dirigido elogios al diputado Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias, ex portavoz de Izquierda Socialista --ambos se enfrentaron con Pedro Sánchez por liderar el PSOE, pero hoy el segundo de ellos lo apoya en su intento de volver--.