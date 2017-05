Actualizada 07/02/2017 a las 11:30

Pablo Iglesias ya tiene preparado el día después a Vistalegre II. En el caso de salir derrotado dará un paso al lado y cederá el liderazgo de Podemos a Iñigo Errejón. Pero si gana, le pasará la factura al secretario político por una rebelión interna que ha sacudido los cimientos del partido.

El líder de Podemos ha admitido este martes que hubiera visto "sensato" que Íñigo Errejón se presentara como candidato al Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, que cree que eso hubiera "facilitado muchas cosas" y que han hablado de ello "muchas veces", aunque el número dos lo ha rechazado.



A cuatro días de la Asamblea Ciudadana que decidirá el futuro del partido, Iglesias ha explicado en el programa Espejo Público de Antena 3 que Errejón "legítimamente no quiere tomar esa decisión en este momento" porque entiende que tienen dos proyectos distintos en Vistalegre II y que "tienen que confrontar democráticamente".



Ha admitido, no obstante, que la decisión no está en su mano, ya que los candidatos se elegirían en unas primarias, y depende de lo que a "cada uno le apetece".



Aunque, ha insistido: "Claro que he hablado de eso muchas veces con él" y "claro que si tuviéramos eso definido ya como una apuesta, aunque tiene que haber unas primarias en las que decida la gente, eso podría haber facilitado muchas cosas".



No se ha dado esa posibilidad e Iglesias y Errejón confrontarán sus dos proyectos.

PROFUNDA DIVISIÓN

El secretario general ha insistido a lo largo de las últimas semanas en que con él al frente de Podemos las diferentes sensibilidades del partido -la suya, la 'errejonista' y la anticapitalista- tendrán representación en la futura ejecutiva. A su lado en el Consejo Ciudadano, se ha comprometido, se sentarán Errejón o Miguel Urbán. No obstante, la división en la formación es demasiado profunda. Tanto que el tándem hasta ahora formado por Iglesias y Errejón parece imposible de mantenerse, como reflejó la bronca que ambos dirigentes mantuvieron el pasado martes en sus escaños del Congreso y a la vista de cámaras y adversarios políticos. La idea de Iglesias para librarse del que hasta ahora ha sido su número dos es ofrecerle encabezar la lista en las elecciones de 2019 al Ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid. De aceptar Errejón, Iglesias mataría dos pájaros de un tiro. Por un lado se quitaría a un dirigente que se ha vuelto demasiado incomodo a nivel nacional. Por el otro, presentaría un candidato de garantías, muy especialmente en el ayuntamiento de la capital, donde Manuela Carmena no repetirá por razones de edad.

Para Podemos es esencial mantener el control del consistorio madrileño para demostrar que, como repite Iglesias, su partido no solo sabe gobernar sino que además lo hace mejor que PP y PSOE. La figura de Errejón sería la adecuada para las municipales, según se considera en el entorno del secretario general. Al igual de Carmena, el número dos de Podemos presenta un perfil de izquierda aunque moderado, una cualidad imprescindible para atraer al antiguo votante socialista que aupó a Carmena al Ayuntamiento madrileño tras 24 años de dominio popular. Cambio de funciones Errejón es consciente de que su desafío no le saldrá gratis en el caso de perder el órdago que ha echado al secretario general. Según manifestó el domingo en una entrevista concedida a COLPISA, asume que tras la Asamblea Ciudadana podría dejar de desempeñar los cargos de secretario político y de portavoz parlamentario. En el primer caso parece poco probable que Iglesias volviese a confiar en él para dirigir uno de los departamentos con más poder dentro de Podemos. En cuanto a la portavocía, su relevo se da por hecho. Ni Errejón se plantea defender desde el estrado parlamentario unas ideas que no comparte ni Iglesias dejará que ejerza un puesto de semejante relevancia.

Con Errejón desterrado a la política regional, la incógnita que resta es si Iglesias también depurará a sus fieles. Esto es lo que hizo el 'pablista' Ramón Espinar nada más acceder a la Secretaría General de la Comunidad de Madrid. Se comprometió a contar con los 'errejonistas' en su dirección, pero solo incluyó a una afín al secretario política en su nueva ejecutiva regional.