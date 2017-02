El Gobierno admite que ha estudiado la suspensión de la autonomía de Cataluña

07/02/2017 a las 06:00

El Gobierno ha estudiado "todas" las previsiones constitucionales y legales para impedir que se celebre un referéndum en Cataluña. Aunque la Moncloa no cree que el Gobierno de Carles Puigdemont vaya a convocar la consulta pese a sus reiterados anuncios en ese sentido para septiembre o incluso antes del verano, tiene todo listo para actuar, incluso con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la intervención y la suspensión de la autonomía de una comunidad.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy había huido hasta ahora de mencionar en público el artículo 155 para, decían, no alimentar el sentimiento victimista de los independentistas, pero el ministro de Justicia lo citó este lunes, primer día del juicio por el 9-N, con toda la intención. "Por supuesto que la aplicación del 155 está estudiada", aseguró Rafael Catalá. El Gobierno, abundó, tiene analizadas las respuestas legales y "los mecanismos de coordinación de resolución de conflictos. Somos un Gobierno serio y no improvisamos".

El artículo 155 señala que el Gobierno, con el respaldo "por mayoría absoluta del Senado", podrá "adoptar las medidas necesarias" para obligar a una comunidad al "cumplimiento forzoso" de sus obligaciones constitucionales. Para ello, el Gobierno podrá "dar instrucciones a todas las autoridades" de la comunidad afectada.

Menos beligerante se mostró la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que hasta pidió no dramatizar más las cosas. La primera jornada del juicio del 9-N fue, a su parecer, un asunto que hay que mirar con normalidad porque "la vida de los ciudadanos no se paraliza por procesos que afecten a sus gobernantes". Tienen, vino a decir, otras cosas más importantes por las que preocuparse. Tras la habitual petición de respeto a los procedimientos judiciales, se negó a responder a las acusaciones de Mas al Gobierno en su interrogatorio porque "ni comenta ni participa de las estrategias (de defensa) de los acusados". El expresidente catalán dijo ante el tribunal que con la consulta del 9-N no se cometió ilegalidad alguna porque el Ejecutivo central no actuó para evitarla.

COLABORACIÓN

La vicepresidenta fue más locuaz para mostrar su confianza en "la colaboración" del PSOE y Ciudadanos frente al reto independentista. Los aludidos no defraudaron a la número dos del Ejecutivo y el portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, advirtió a los secesionistas que "nada va a ser posible en España al margen de la ley" y por tanto el órdago independentista "no va a llegar a ninguna parte". El dirigente socialista señaló que el único camino que tienen los gobernantes catalanes es "respetar y acatar" los procedimientos judiciales, en el juicio del 9-N y en las controversias que puedan surgir. Pero dicho esto, propinó un pescozón al Gobierno de Rajoy porque este "pulso" se podría haber resuelto antes con "más diálogo institucional" y sin limitar la respuesta a "la invocación de la ley". Jiménez reprochó al jefe del Ejecutivo que haya permitido que la confrontación haya llegado a estos niveles por no haber dado antes "una respuesta política".

Albert Rivera se alineó sin dudas de ningún tipo con el Gobierno y reprochó a los independentistas, y sobre todo a Mas, su "épica barata de laboratorio" con la que solo buscan extender una "gran cortina de humo" para tapar al "partido del 3%". El reelegido líder de Ciudadanos subrayó que al expresidente catalán y a dos de sus exconsejeras no se les juzga por "ningún caso político", sino por desobedecer al Constitucional y vulnerar la ley.