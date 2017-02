Santamaría: "¿Cómo van a gobernar los que no son capaces de gobernarse?"

Actualizada 04/02/2017 a las 15:08

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha planteado este sábado "cómo van a gobernar este país tan complejo quienes no son capaces de gobernarse a sí mismos", frente a lo que ha resaltado el carácter "estable" del PP, lo que, a su juicio, permite "gobernar con estabilidad".



Sáenz de Santamaría, que ha participado en Málaga en la presentación de la ponencia económica que el PP debatirá en su congreso el próximo fin de semana, ha dicho que los populares pueden sentirse "orgullosos" de estar "unidos", aunque "no está de moda" y que de esa forma se puede "gobernar con estabilidad".



En cuanto al diálogo territorial, considera que están demostrando que "se pueden hacer cosas para mejorar el funcionamiento de España" y que ello "pasa por hablar y llegar a acuerdos".



Ha recordado que el pasado martes se aprobaron en el Congreso con acuerdos asuntos "muy importantes como la mejora de la garantía juvenil", además de "un proceso más sencillo" ante las cláusulas suelo o el bono social "para que los más vulnerables tengan la tranquilidad" de tener suministro eléctrico.



Sáenz de Santamaría ha manifestado que el Gobierno practica el diálogo social y que el PP "es un partido moderado" porque conoce "el valor de la estabilidad", por lo que puede ofrecer estabilidad al país.



"Valoramos la estabilidad, no solo la practicamos de boquilla", ha explicado, para añadir que la ofrecen cuando gobiernan y cuando están en oposición y llegan a acuerdos.



Del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha destacado que "ha sabido hacer el camino inverso, se fue a aprender a Madrid para venir a trabajar aquí", mientras que "otros poco aprendieron aquí y no sé si aprenderán allá".



En el acto del PP se han presentado las líneas generales de la ponencia Económica y de Administración Territorial que se debatirá en el 18 Congreso Nacional del PP el próximo fin de semana y que ha estado coordinada por el vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos, Javier Arenas.



Este dirigente ha criticado que "algunos quieren inventar ahora la democracia en España, que lleva inventada décadas" y ha calificado a los "populismos", que a su juicio no se pueden confundir con cercanía, de "arrogantes y prepotentes".



Arenas ha destacado que su partido cree en la "unidad" del país y que el PP es como una orquesta, "con la misma música, con la misma letra y con un gran director de orquesta, Mariano Rajoy".



Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha recordado que el 95 por ciento del empleo recuperado es a tiempo completo y que "el esfuerzo de todos ha hecho posible que salgamos adelante".



Ha resaltado que el empleo lo crean las empresas y que, por ello, España necesita una mayor cantidad de ellas y más autónomos para crear más oportunidades y ha incidido en que no se conforman con más empleo, "sino empleo de calidad", y que -a su juicio- se está empezando a ganar esa "batalla".



Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha criticado que antes España "era un país que especulaba, ahora es un país en el que se trabaja" y ha subrayado que los años que ha gobernado el PP son etapas de recuperación.



Ha añadido que mientras otros cuentan sus gobiernos "por recesiones", en el PP lo hacen "por recuperaciones" y ha destacado que su partido garantiza "prosperidad mientras que otros nos hacen retroceder".