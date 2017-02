Sáenz de Santamaría avisa a la Generalitat "Si la legalidad se vulnera, se repone"

03/02/2017 a las 06:00

No habla de medidas concretas, pero tampoco se arredra. Un día después de que el secretario de Estado de Asuntos Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, advirtiera de que no se descarta ninguna medida para impedir la celebración del referéndum de autodeterminación que prepara la Generalitat en Cataluña , y de que fuentes del Gobierno dejaran claro que eso incluye también las medidas coercitivas que contempla el reglamento jurídico, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría insistió: "Nadie puede estar por encima de la ley". La advertencia realizada por el Ejecutivo el miércoles -tras saber que el presidente catalán sopesa adelantar la fecha de la consulta pactada con los radicales de las CUP y que el número dos de su gabiente y líder de ERC, Oriol Junqueras, avanza en la construcción de una Agencia Tributaria de Cataluña (ATC)- provocó este jueves una respuesta inmediata del independentismo. Tanto, que Junts pel Sí registró una petición de comparecencia Saénz de Santamaría en el Parlamento autonómico para que explique lo que Puigdemont bautizó como "operación precinto".



El nombre hace alusión a la posibilidad de que el Ejecutivo clausure los colegios electorales; una opción que nadie, ni la vicepresidenta ni el secretario de Estado, ha planteado de manera abierta. Sáenz de Santamaría ni la descartó ni la dio por buena, pero en una rueda de prensa en el Congreso, dejó claro que echará mano de todos los instrumentos legales a su alcance.



"Los Gobiernos no podemos ser de distinta condición a los ciudadanos -advirtió-. Tenemos que respetar la legalidad y cuando se vulnera la legalidad, se repone". Ese, sin más concreciones, pero con toda la contundencia, es el único "plan" del Gobierno para Cataluña, según dijo la comisionada de Mariano Rajoy para la mayor crisis territoral de España.



La vicepresidenta también desestimó la posibiliad de comparecer en la Cámara catalana. "Lo hago en el Congreso de los diputados -dijo- mientras el señor Puigdemont no lo hace ante la cámara que lo invistió para explicar las declaraciones de Santiago Vida(el exsenador de Esquerra que aseguró que la Gernalitat había obtenio datos fiscales de manera ilegal para preparar la independencia)".



Libertad de pensamiento La número dos del Gobierno fue, precisamente al hilo de ese asunto, muy dura con el jefe del ejecutivo catalán, al que acusó de estar alentando la construcción de un "modelo social radical" que genera una enorme "intranquilidad" a los ciudadanos y que pone en cuestión su "derecho a la libertad de pensamiento, a no tener que declarar cuáles son sus ideologías y creencias y a no tener que adscribirse a nada". Aún así, aseguró que no dio nada por perdido. "Le vuelvo a invitar al diálogo, no sólo con el Gobierno sino con el conjunto de las comunidades autónomas; tenemos temas importantes en los que trabajar", dijo con una mención especial a la reforma del sistema de financiación. No parece, sin embargo, que sus palabras hayan hecho mella alguna. Los avisos del Ejecutivo sólo sirven al independentismo para negar la calidad democrática de España. La consejera de la Presidencia, Neus Munté, afirmó, en esa línea, que la "operación Cataluña (desvelada por el comisario Villarejo) es real" y que la "operación precinto es real". "La única que no es real -argumentó- es la operación diálogo". La portavoz de la Generalitat reiteró la voluntad del Ejecutivo autonómico de celebrar la consulta soberanista y advirtió de que "cuanto más crecen las amenazas del Estado, más crece el sentimiento de dignidad del pueblo de Cataluña". Además, aseguró que para sortear un posible precinto de los colegios electorales, que ERC y el PDeCAT denunciaron también en la Eurocámara, la administración catalana podría emplear otros edificios para la votación. "Los locales de carácter público donde se puede realizar una consulta son muchos", aseguró.