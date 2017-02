Dos años de prisión por alentar el odio a las mujeres en Twitter

03/02/2017 a las 06:00

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de prisión al joven de 21 años Berenguer Jordi M. H. como autor de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de incitación al odio. El chico publicó entre 2015 y 2016 publicó varios comentarios en la red social Twitter en los que decía, entre otras cosas, que "53 asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año pocas me parecen con la de putas que hay sueltas", o "ya tengo los explosivos preparados para liarla en Sol, Feliz Año, Alá es grande". La sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal considera probado que el acusado fue el responsable de difundir estos 'tuits' entre sus 2.000 seguidores con mensajes que alentaban el odio o enaltecían la actividad terrorista. "Y 2015 finalizará con 56 asesinadas, no es una buena marca pero se hizo lo que se pudo, a ver si doblamos esa cifra, gracias"; "Ahora solo falta un atentado en Madrid, unos cuantos españoles muertos y un 2015 de puta madre". Tras cerrar la primer cuenta a raíz de varias denuncias, el acusado abrió otra en las que también publicó comentarios enalteciendo el terrorismo yihadista y denigrando a las mujeres. "Ya no se ven atentados como los del 11-S, estos de la Yihad no valen, si van a masacrar a gente que lo hagan con estilo, vuelve Bin Laden" o "Marta del Castillo era feminista y se tiró al río porque las mujeres se mojan por la igualdad". El tribunal presidido por la magistrada Angela Murillo ha rechazado los argumentos empleados por el acusado en el juicio, en los que señaló que los mensajes eran para llamar la atención sobre un fenómeno, el de la violencia machista, que no tenía repercusión en los medios de comunicación, si bien reconoció que el resultado que obtuvo con los comentarios fue el contrario al deseado. Además, indicó que en la época de los hechos era un "inconsciente" y no sabía la cantidad de gente a la que le llegaban los mensajes. En respuesta, la sala considera que los comentarios no son calificables ni de broma ni de humor negro, "sino que en su ánimo lo que fluye es la idea de ensalzar esas acciones, extensivo a sus autores y no precisamente de la inconsciencia". Los magistrados reconocen haberse quedado "perplejos" y "demudados" ante lo versión del acusado, en la que defendía que el texto empleado en los mensajes relativos a las mujeres fuera para llamar la atención sobre la violencia sobre ellas. En realidad, dicen, "lo que revelan es todo menos una preocupación, existente en la sociedad en todas sus esferas, que comparta el acusado". "Lo que denotan -añaden- es justamente lo contrario al sentir general" e insisten en que no se trata de una broma ni de humor negro. Subrayan que "lo que rezuman los contenidos es la discriminación hacia la mujer en tanto al trato diferente y por debajo del hombre con consecuencia negativa" para ellas.