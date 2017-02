Las votaciones serán clave en la asamblea de Vistalegre II

02/02/2017 a las 06:00

La incapacidad de las corrientes de Podemos para alcanzar un acuerdo de cara a Vistalegre II desemboca en un proceso electoral del que Pablo Iglesias o Iñigo Errejón saldrán derrotados. Las bases votarán entre el 4 y el 11 de febrero y lo harán para elegir la composición de los diferentes órganos de Podemos así como las directrices que seguirá a partir de ahora el partido en los aspectos político, organizativo, ético y de género. El día 12 se anunciarán los resultados. Están llamados a las urnas más de 457.000 inscritos de Podemos.



Secretaría General. Una de las votaciones tendrá como objetivo elegir al próximo líder del partido. Errejón no ha dado el paso de presentarse y señala que Iglesias es quien debe seguir al frente del partido, algo en lo que también coinciden los anticapitalistas. El secretario general, sin embargo, ha avanzado que renunciará al cargo si sus tesis no son apoyadas por la militancia. Consejo Ciudadano. El control del máximo órgano del partido entre asambleas ciudadanas será una de las principales batallas de Vistalegre II. Aquí, la lista de Iglesias sí se medirá a una afín a Errejón y a otra del sector anticapitalista. Si prosperan las propuestas de estas dos últimas corrientes de vaciar de poderes la Secretaría General, el Consejo Ciudadano se convertiría en el órgano principal de Gobierno de Podemos. Comisión de Garantías. Se trata del órgano que vela por el cumplimiento interno de Podemos y el que debe dar respuesta a las disputas que se produzcan dentro del partido. Su renovación ha sido uno de los principales puntos de desencuentros entre las diferentes corrientes, aunque también ha sido uno de los pocos en los que se ha logrado un acuerdo de mínimos. Sus miembros se elegirán en la Asamblea Ciudadana y las principales corrientes se han comprometido a no presentar listas para favorecer la imparcialidad de este órgano.



Documento político. Junto al control del Consejo Ciudadano marcará la línea que separe a ganadores de perdedores. Aquí las posiciones son irreconciliables. Errejón apuesta por la transversalidad frente a los anticapitalistas, que abogan por dar un giro hacia posiciones radicales. Iglesias se ha situado en medio. Otra de las diferencias está en el trabajo en las instituciones. Errejón defiende que Podemos se muestre útil desde ya en el Congreso, mientras los anticapitalistas y en parte también Iglesias desdeñan la posibilidad de lograr avances sociales en unas instituciones que, según ellos, dominan los viejos partidos. Su apuesta es iniciar un gran campaña de movilizaciones sociales.



Documento organizativo. Uno de los escollos para el acuerdo en este apartado ha sido el de las competencias del secretario general. El líder de Podemos ha gozado hasta ahora de amplios poderes y todos los sectores del partido están de acuerdo en reducirlos. La cuestión es hasta dónde. Errejón y los anticapitalistas proponen, por ejemplo, despojar a Iglesias de la facultad de convocar consultas, algo que Iglesias rechaza de plano. Según Monedero, los críticos quieren "enjaular" al secretario general. Otro punto de fricción es la descentralización interna. Todos la apoyan, aunque en diferente grado. Los anticapitalistas proponen un modelo en el que las organizaciones regionales no estén sujetas a las órdenes de la dirección nacional.