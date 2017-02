El Gobierno dice que responderá con la Constitución a los "abusos" de la Generalitat

Actualizada 01/02/2017 a las 10:40

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido este miércoles que el Ejecutivo del PP responderá con la Constitución a "los abusos de los gobernantes" de Cataluña, que buscan convocar un referéndum que, según ha recalcado, no es legal.



"Lo que usted pretende es ilegal y el juez que ha sentenciado esa ilegalidad no es otro que el juez (Santiago). Y ustedes anteponen ese derecho a decidir a los derechos fundamentales de las personas, a la libertad de pensamiento y al derecho a su intimidad", ha exclamado.



De esta forma ha respondido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, que ha denunciado la "cerrazón" del Ejecutivo para que se celebre ese referéndum cuando cuentan con "estabilidad" parlamentaria y "consenso social", incluidos "votantes del PSOE, Ciudadanos e incluso algunos" del PP.



"Si ustedes se empeñan en negar las urnas, sepan que de igual manera vamos a convocar el referéndum y vamos a ejercer el derecho a decidir, razón por la que sería bueno que corrigieran y se sentarán en la mesa de negociación", ha dicho Tarda, para añadir que esperarán al Ejecutivo del PP "hasta el último momento".



El diputado de ERC ha explicado que este mismo miércoles el pacto nacional por el referéndum presentará un manifiesto que "explicita la voluntad del pueblo catalán a "decidir libremente su futuro mediante referéndum" y ha emplazado a los "demócratas" a adherirse aese documento.



Tardá ha reiterado que están "dispuestos a negociarlo todo" pero ha defendido ese referéndum porque, según ha dicho, el 80 por ciento de los catalanes quiere votar. Además, ha aprovechado para pedir a la vicepresidenta que "desautorice" al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, por acusar al Gobierno catalán de actitudes xenófobas.



SANTAMARÍA: "TIENE MÁS FINA LA PIEL QUE LA BOCA"



Ante esta última petición, Saénz de Santamaría ha recalcado a Joan Tardá que tienen "más fina la piel que la boca" y ha aludido a los comentarios que ha llegado a realizar en la Cámara "el señor Rufián", diputado también de ERC.



A renglón seguido, Sáenz de Santamaría ha insistido en que responderán con la ley a la convocatoria de un referéndum. "La respuesta va a ser el respeto al mayor consenso político y social de toda Cataluña y de España, que es la Constitución, que ampara nuestra democracia, protege los derechos de todas las personas y pone freno a los abusos de los gobernantes", ha enfatizado.



La vicepresidenta del Gobierno ha criticado que haya cargos en Cataluña que "tienden a confundir Cataluña con el independentismo, llegando a decir: "Cataluña somos nosotros, al más puro estilo absolutista".



En este sentido, ha indicado que ella puede hablar en nombre del Gobierno y Tardá puede hacerlo en nombre de su partido. "Aunque viendo cómo les va a sus senadores, son más útiles al proceso cuando callan que cuando hablan", ha aseverado, en alusión a Santiago Vidal, que renunció a su acta hace unos días al admitir irregularidades en la obtención de datos fiscales.



Así, ha subrayado que lo que no se puede "permitir es que algunos se jacten de que los ciudadanos pueden ser vigilados, los jueces clasificados, y los funcionados calificados según se tomen un día libre o no para apoyar al señor Artur Mas". A su entender, eso ni es consenso social ni es democracia.



Sáenz de Santamaría ha dicho que Carles Puigdemont ha elegido a la CUP como interlocutor cuando tienen al Gobierno del PP, cuyo "interlocutor es la sociedad catalana", que defiende una sociedad "abierta y moderada" y trabaja por "la estabilidad, el entendimiento y el respeto a los derechos de todas las personas".