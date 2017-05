Mas dice que el referéndum podría celebrarse "en torno al verano"

Actualizada 31/01/2017 a las 12:29

El líder del PDeCAT y expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha abierto este martes la posibilidad de que el referéndum se celebre "en torno al verano" si se avanzara, aunque descarta agosto.

"Se hará como máximo en septiembre, o incluso puede ser antes, en torno al verano. No será ahora en febrero ni en marzo. Puede ser en septiembre o antes, y, como agosto no puede ser, ustedes mismos", ha dicho en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Tras lamentar la actitud del Gobierno central, ha defendido que la Constitución prohíbe la independencia pero no un referéndum: "El referéndum es perfectamente legal si se quiere. Lo que no es legal es la independencia".

Para Mas, cuando se convoque en base a las leyes de transitoriedad jurídica que apruebe el Parlament, habrá un choque de legitimidades y legalidades con el Estado, por lo que cree que en algún momento habrá que desobedecer al TC "para superar el statu quo".

Ha constatado que hay que superar el 50% de votos para culminar el proceso y ha reiterado que no se descarta como candidato del PDeCAT en unas elecciones, "como no se puede descartar ningún representante ni líder del partido, salvo el presidente Carles Puigdemont, que desde el primer día dijo que no quería ser candidato".

Mas ha añadido que no podría presentarse a unas elecciones si le inhabilitan en el juicio del 9N estando Cataluña en el régimen jurídico español, pero sí podría presentarse fuera de ese régimen: "Con un ordenamiento jurídico catalán, entonces cambiaría todo. Tendría libertad para presentarme a cualquier tipo de elecciones".

SANTI VIDAL

El expresidente ha reconocido su estima por el dimitido senador de ERC Santi Vidal porque, en su opinión, se la jugó y le inhabilitaron como juez por redactar un borrador de constitución catalana.

Sin embargo, asegura que Vidal se equivocó por hablar más de la cuenta y no explicar la realidad -"los errores se pagan y se pagan caro"- y ha aprovechado para aclarar si el Gobierno catalán tiene los datos fiscales de todos los catalanes.

Según Mas, la administración catalana dispone de los datos de los catalanes, lo que es perfectamente legal, pero lo cierto es que hay leyes que impiden utilizar estas bases para determinados propósitos: "Los datos existen pero no se pueden utilizar con libre albedrío".