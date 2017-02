31/01/2017 a las 20:18

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha reconocido que durante el inicio del Pleno de este martes en el Congreso ha discutido "con pasión" con su secretario general, Pablo Iglesias, pero ha negado que se estuvieran "peleando". "No ha pasado nada", ha asegurado en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja.



"A veces discutimos con pasión, pero no nos peleamos. Seguiremos trabajando juntos", ha asegurado además en un mensaje publicado en Twitter, a raíz del revuelo que ha generado la discusión acalorada que ha mantenido con el líder en el Hemiciclo del Congreso y que se enmarca en el debate interno que mantiene la formación previo a su II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre.

A veces discutimos con pasión, pero no nos peleamos. Seguiremos trabajando juntos. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 31 de enero de 2017





En declaraciones a los medios, Errejón ha querido de este modo restar importancia a su discusión con Iglesias y ha afirmado que "no ha pasado nada", más allá de que todo lo que hacen en Podemos, lo hacen "con pasión".



MUCHA INTENSIDAD, PERO NADA



"Estamos trabajando en diferentes cuestiones y claro que debatimos con pasión y le ponemos a todo mucha intensidad, pero no ha pasado absolutamente nada", ha enfatizado. "Seguimos hablando y trabajando juntos", ha reafirmado Errejón, quien no ha querido desvelar el contenido de su discusión. "Las cuestiones entre amigos y compañeros se quedan entre amigos y compañeros", ha afirmado.



A poco más de un día de que se cierre el plazo para llegar a acuerdo antes de la II Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, el cruce de acusaciones, los reproches y las diferencias entre los equipos que capitanean Iglesias y Errejón han ido en aumento, lo que disipa el posible acuerdo que estos dos sectores negocian desde hace días para unificar sus propuestas y sus candidaturas para el congreso.



Aunque ninguno de los equipos quiere cerrar públicamente la puerta a ese pacto y dar por muertas las negociaciones, fuentes de ambos grupos admiten a Europa Press que el acuerdo es improbable dada la distancia que les separa en algunas cuestiones, como el sistema para renovar la Comisión de Garantías, que este lunes volvió a enfrentar a unos y otros.



"Hay muchas cosas en las que vamos a poder acordar y para las otras, hay un sistema que se llama primarias", ha asegurado el secretario político, dando ya a entender que el acuerdo total no será posible, aunque todavía sin confirmar que presentará su propia lista a la dirección en Vistalegre II.