Monedero entra en campaña para evitar que Errejón "enjaule" a Iglesias

30/01/2017 a las 06:00

La 'bestia negra' del 'errejonismo' ha entrado de lleno en la batalla por el control de Podemos. Juan Carlos Monedero es un verso libre dentro de la formación morada y el único límite que respeta a la hora de expresar sus opiniones es su absoluta lealtad a Pablo Iglesias.

Monedero fundó el partido junto al secretario general, Iñigo Errejón, Carolina Bescansa y Luis Alegre. De este quinteto de profesores universitarios, él era el más veterano y ya impartía clases de Ciencia Política de la Universidad Complutense antes que ninguno de los otros entrara como alumno por las puertas de la facultad. Tras la celebración de la primera asamblea de Vistalegre, se hizo cargó de la Secretaría de Proceso Constituyente y Programa, pero sus problemas con Hacienda y los enfrentamientos internos con Errejón le llevaron a abandonar todos sus cargos orgánicos, aunque no antes de advertir de que la moderación acabaría con Podemos y criticar a los "generales mediocres" que se estaban haciendo con el poder en la formación. No especificó a quiénes se refería, pero todos dieron por hecho que se trataba de Errejón y el entonces secretario de Organización, Sergio Pascual. Si Monedero no se mordía la lengua cuando era dirigente del partido, desde que no lo es lo hace aún menos.

FALTA DE VOLUNTAD

Este domingo en Valencia el profesor de Ciencia Política fue fiel a su estilo. En un acto de Podemos para Todas, la corriente afín al secretario general, Monedero acusó a Errejón de poco menos que tratar de dar un golpe palaciego o de hacer oídos sordos al clamor de las bases por alcanzar un acuerdo que permita a las dos máximas figuras del partido llegar a Vistalegre II con un candidatura de unidad bajo el brazo. "Si uno hace caso a los documentos de Errejón Pablo Iglesias no se podría presentar a las siguientes elecciones", criticó Monedero. No solo eso, también censuró lo que a su juicio es una estrategia para vaciar de poderes la Secretaría General. Así, Monedero aludió a la propuesta compartida por 'errejonistas' y anticapitalistas para despojar al líder del partido de la facultad para convocar referéndums internos, una herramienta que Iglesias ha usado en el pasado para legitimar su no al pacto entre PSOE y Ciudadanos o para certificar la coalición con Izquierda Unidad de cara a las generales de junio. Según sostiene al respecto Monedero, "si uno mira que Iglesias no podría consultar a las bases las decisiones sino que tendrían que ser los órganos burocráticos los que tomasen la decisión, eso es una manera de tener un secretario general enjaulado y al mismo tiempo se busca un reforzamiento de la Secretaría Política".

Otro de los aspectos que confrontan a dos de los principales cofundadores de Podemos es la estrategia de la transversalidad. Mientras que Errejón apuesta por abrir el partido a los sectores moderados que aún recelan de Podemos, Monedero sostiene que la formación debe mantenerse fiel al espíritu reivindicativa del 25M que lo alumbró. "Los que faltan -señaló este domingo el profesor de Ciencia Política- no pueden ser traídos a las filas de Podemos con engaños y falsas seducciones, sino confiando en la gente y no dorando la píldora, porque eso no está en el ADN del partido".

El último ataque del día a fue a cuenta de la afinidad que algunos dirigentes del sector 'pablista' atribuyen al secretario político con el PSOE. Esta es una cuestión que irrita especialmente a Errejón, quien ha insistido en los últimos días en que él nunca estuvo a favor de dar un cheque en blanco a los socialistas y Ciudadanos. Hoy, no obstante, Monedero volvió a la carga. "Hubo quienes pensaron que había que posibilitar ese Gobierno, pero las bases dijeron que no", zanjó antes de instar al número dos del partido a disputar la Secretaría General.