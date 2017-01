La confesión del exsenador Vidal pone contra las cuerdas al Gobierno de Puigdemont

Actualizada 27/01/2017 a las 19:48

La confesión por parte del juez y exsenador de Esquerra, Santi Vidal, de que la Generalitat habría obtenido de manera ilegal los datos fiscales de los catalanes para avanzar en la creación de la Hacienda propia, que el Gobierno catalán hace listas negras de jueces y que el Mossad instruye a los Mossos en materia de contraespionaje puso este viernes contra las cuerdas al gabinete de Carles Puigdemont. El Gobierno catalán desmintió todas las afirmaciones del jurista y Mariano Rajoy confió en que así sea porque sería "enormemente preocupante" que fueran verdad.

Aunque fuentes de las fuerzas independentistas catalans consideran que algunas de las revelaciones realizadas por Vidal en el marco de cinco conferencias impartidas en los últimos meses en pequeños foros independentistas son del todo punto inverosímiles, como un supuesto preacuerdo con la OTAN para que una Cataluña independiente participe en misiones internacionales, estas mismas fuentes sí que apuntaron que existe la constancia de que el Gobierno catalán se está moviendo de manera discreta en diferentes ámbitos, pero que se desconoce hasta qué punto y a qué nivel. Una de las cuestiones que tiene verosimilitud es que la Generalitat trabaja en la configuración de un censo para el referéndum.

La reacción del independentismo fue contundente, consciente de que las palabras del jurista hacían un "flaco favor" al proceso y suponían un disparo al pie en toda regla. La Generalitat desmintió de manera categórica sus palabras y Esquerra, en cuyas listas fue elegido senador, le obligó a renunciar al escaño. "Es absolutamente falso. Lo desmiento de manera rotunda y categórica. Estas declaraciones son muy graves porque son falsas y, por lo tanto, son inaceptables para el Gobierno catalán", dijo la consejera portavoz de la Generalitat, Neus Munté.

Vidal, tras una reunión de urgencia de la plana mayor de ERC, se desdijo en un comunicado y reconoció el error "para no ser un obstáculo" para el proceso soberanista. "He hecho unas declaraciones en un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso, pero es evidente que tomadas en su literalidad, no se ajustan a la realidad", aseguró. "Quiero dejar claro que en ningún momento he querido poner en duda que el actual Gobierno actúa con absoluto respeto a la legalidad vigente, y que las decisiones que se tomen en cada momento disfrutarán de la cobertura legal del Parlamento de Cataluña y la ley de transitoriedad jurídica", remarcó. Pero en las grabaciones difundidas de una de las conferencias no decía lo mismo: "La Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal".

Fuentes de la CUP cargaron contra la cúpula de los republicanos, pues desde hacía tiempo sabía cómo se despachaba el juez en charlas con la militancia y no había tomado cartas en el asunto. En el independentismo quisieron mostrarse muy críticos y molestos, aunque está por ver si porque mentía más que hablaba o porque se fue demasiado de la lengua y desveló secretos inconfesables de los fontaneros del proceso.

Esto es lo que investigará la Fiscalía, que ha abierto diligencias para determinar si la Generalitat se apoderó ilícitamente de datos fiscales reservados y elaboró informes sobre la ideología de jueces, lo que podría suponer la "comisión de diversos hechos delictivos", según el Ministerio Público. La Generalitat se mostró dispuesta a a colaborar en la investigación y de entrada anunció que se pone "a disposición" de la Autoridad Catalana de Protección de Datos para "someterse, a petición propia, a una auditoría de la gestión y uso de los datos de carácter fiscal". El secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, se ofreció además a comparecer con "urgencia" en el Parlamento catalán.

Para la oposición, en cambio, no fue suficiente, pues no en vano la Autoridad Catalana de Protección de Datos es un organismo de parte al ser administración autonómica. Ciudadanos y el PSC pidieron la comparecencia urgente del presidente de la Generalitat, del vicepresidente y los consejeros de Gobernación, Interior, Exteriores y Justicia. "Si alguien se piensa que con la dimisión del senador de Esquerra esto se olvidará, se está equivocando", avisó la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Xavier García Albiol, del PP, instó a la Generalitat a denunciar a Vidal si sus declaraciones son falsas, algo que duda la oposición en pleno que se malicia que lo que manifestó Vidal es cierto.

Mariano Rajoy no quiso hacer más sangre y confió en los desmentidos del Ejecutivo de Puigdemont porque de no ser así sería "enormemente preocupante" que el Gobierno catalán haya cometidos esas ilegalidades y ande embarcado en esas operaciones internacionales. Por si acaso, añadió, la Fiscalía tendrá que confirmar "la falsedad" de lo dicho por Vidal, cuyas palabras, a su entender, demuestran que el mundo independentista carece de "cordura, sensatez y sentido común".

El portavoz gubernamental, Iñigo Méndez de Vigo, que también tachó de "graves" los comentarios del juez, dio pábulo a los mismos ya que "se empieza por no acatar las sentencias del Tribunal Constitucional y se acaba por violar los derechos y libertades individuales de las personas".

En la Moncloa, sin embargo, relativizaron mucho el asunto porque los servicios de inteligencia y las embajadas españolas deberían estar al tanto de los movimientos que, según Vidal, ha hecho el Gobierno catalán con la Unión Europea, la OTAN e Israel, así como en las altas esferas financieras internacionales, y no han detectado nada de eso.