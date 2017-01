España es uno de los países más corruptos de Europa

Actualizada 25/01/2017 a las 19:20

Los ciudadanos tienen la sensación de que España es un país bastante corrupto, no que sea una lacra generalizada pero sí que está bastante extendida. El estudio sobre percepción de la corrupción en 2016 elaborado por Transparencia Internacional señala que entre 176 países, España ocupa el lugar 41, y entre los 28 socios de la Unión Europea, el decimoséptimo.

El informe, de todas maneras, mide sensaciones de la población, no realidades, y no siempre la percepción de la ciudadanía casa con lo que ocurre. Uno de los autores del informe, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Viloria, precisa que aunque es indudable que existe una persecución policial más intensa, los procesos judiciales se multiplican y las fuerzas políticas suscriben códigos de conducta, pervive entre los ciudadanos "la sospecha" de que los casos de corrupción quedan impunes. "Se están haciendo muchos esfuerzos, pero todavía no se ven los resultados". Los ciudadanos, afirma Viloria, pese a todo están "muy indignados y preocupados" y por eso "se dispara" la percepción corrupta.

El informe, presentado hoy, concluye que España ha entrado "en un pelotón de países" que se acerca "peligrosamente hacia la corrupción sistémica", una situación que ya se vive en la República Checa o en Georgia, países que tienen un índice de percepción de la corrupción de 55 y 57, mientras que España está en 58.

No es que está lacra se haya extendido más en el último año, de hecho el índice es idéntico al de 2015, lo que ocurre es que en otros países ha disminuido esa sensación y han entrado nuevas naciones en la clasificación. Por ese motivo, España con la misma nota que el año pasado ha retrocedido cinco puestos para pasar del 36 al 41 en el ranking mundial, al nivel Costa Rica y Brunei.

Entre las naciones de la Unión Europea, solo Italia, Grecia, República Checa, Malta, Chipre, Croacia, Rumania, Bulgaria, Letonia y Hungría figuran por detrás de España en la clasificación de Transparencia Internacional.