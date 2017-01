Rajoy dice que no modificará el copago farmacéutico en esta legislatura

Actualizada 24/01/2017 a las 16:45

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este que no modificará el copago farmacéutico en la presente legislatura.



Rajoy ha sido preguntado por un posible cambio en ese copago en su intervención en el Foro ABC y después de las declaraciones de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, sobre este asunto.



"No, no lo voy a hacer en esta legislatura", ha dicho el jefe del Ejecutivo ante la posibilidad de que tenga previsto abordar la modificación del copago farmacéutico.



Dolors Montserrat provocó el debate sobre este asunto al plantear si debería subirse el pago de los medicamentos a las personas con pensiones más altas.



Días después aseguró que es un asunto que no está en la agenda del Gobierno aunque defendió que aporte menos el que menos tiene.