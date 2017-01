Dastis ve "legítimo" que Puigdemont defienda el referéndum en Bruselas

Actualizada 23/01/2017 a las 16:39

El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha considerado "perfectamente legítimo" que el presidente de la Generalitat haga un acto en Bruselas este martes en defensa del referéndum catalán, en virtud del derecho a libertad de expresión que hay en Europa.



Lo ha dicho este lunes en rueda de prensa durante el II Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM) que se celebra hasta el martes en el Palau de Pedralbes de Barcelona, donde ha explicado que el Gobierno central continuará reivindicando que este referéndum no cabe en el Estado de Derecho.



"Seguiremos defendiendo, con arreglo a lo establecen los tratados, nuestra visión del Estado de Derecho y de la democracia con arreglo a una España abierta, plural e integradora", ha añadido el ministro, que se ha reunido con Puigdemont justo antes de que empezara este foro.



Así, el Gobierno central no se opone a que el presidente catalán celebre este martes un acto sobre el referéndum en Bruselas --a las 19.00 en una sala del Parlamento Europeo--, pero afirma que esto no modificará su firme oposición a que una votación así se desarrolle en Cataluña.



LA "HOSPITALIDAD" DEL GOVERN



Puigdemont también ha participado este lunes por la mañana en el Foro Regional de la UpM, donde ha dado la bienvenida a los ministros de Exteriores que participan en él, y, antes de dirigirse a los mandatarios, se ha reunido con Dastis.



Alfonso Dastis ha explicado que su conversación con el presidente de la Generalitat ha sido "amistosa y agradable", y que es la primera vez que han hablado.



No han abordado el proceso soberanista ya que, en palabras de Dastis, en la reunión se ha hablado "de los temas objeto" del Foro Regional de la UpM, que en este caso versa sobre la juventud y la inmigración en las orillas del Mediterráneo.



En un momento de su intervención inicial ante los medios, el ministro ha dado las gracias a Barcelona y a la Generalitat por "su hospitalidad y generosidad" al albergar este foro de la UpM, una organización que tiene sede en la capital catalana.



El presidente catalán se ha visto así con un miembro del Gobierno central mientras busca encontrar una fecha para verse con el presidente Mariano Rajoy.