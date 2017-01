Actualizada 20/01/2017 a las 22:19

Patxi López está en su despacho de la sede del PSE. Desde allí diseñó la carrera para ser lehendakari. Aquella campaña le salió bien y ahora espera tener el mismo éxito camino de Ferraz. Por ahora no tiene competidores, pero todos los ojos miran a Pedro Sánchez y Susana Díaz.

¿Por qué anunció tan pronto su candidatura?

Porque había que dar un paso hacia adelante.

¿Esperaba que Pedro Sánchez apoyase su candidatura desde el principio?

Me gustaría que se sumara y que se sumara mucha gente a un proyecto que podemos compartir.

Usted apoyó a Sánchez hasta el final, ¿por qué ahora piensa que es mejor candidato que él?

Con Pedro he compartido mucho en los últimos tiempos, y también ahora compartimos muchas ideas y propuestas. Cuando doy el paso es después de hablar con mucha gente del PSOE que lo que quiere es abrir un nuevo tiempo con dos objetivos: unir al partido y definir un proyecto de una izquierda exigente.

¿Cree que Sánchez está dolido con usted?

No debería estarlo. Todo el mundo tiene que entender que este es tiempo nuevo, de los compromisos personales con nuestro partido, con la militancia.

Pero si Sánchez se presenta le complicará sus planes.

No. Mis planes son el contacto con la militancia que quiere un PSOE unido.

¿No busca usted recoger los apoyos de Sánchez?

No, busco el apoyo del militante.

Dijo que había hablado con todos los secretarios generales, ¿qué le dijo Susana Díaz?

No voy a desvelar ninguna conversación privada.

¿Ve a Díaz como la gran rival?

Es Susana la que tiene que decidir si se presenta. Yo quiero más candidatos para que la militancia escoja.

¿Comparte con Guillermo Fernández Vara que la presidenta de la Junta "suena a ganadora"?

Sí. Pero lo que yo quiero es un PSOE ganador. Un PSOE que sea capaz de conectar con los progresistas y ser una alternativa a la derecha.

¿Y eso no lo representa Susana Díaz?

No he dicho eso.

¿No pactará con ella antes de las primarias?

No. Una de las cuestiones básicas es que la militancia decida, y para eso debe haber candidatos. Cuando doy el paso lo hago con todas las consecuencias y hasta el final.

Hay quien dice que es mejor un congreso con un solo candidato para reforzar la unidad.

Son cosas diferentes. La militancia no entendería que hubiese un apaño antes del congreso, es básico que elija. Después de las primarias habrá un congreso en el que sumemos e integremos. El congreso tiene que ser de unidad, pero la militancia tiene que haber elegido.

¿Qué diferencias ideológicas, de modelo de partido y de país hay entre usted y Díaz?

Yo no voy a hablar por otros. Hay que unir al PSOE. Tenemos que construir un proyecto de izquierda exigente. Hay que abrir un debate, volver a los principios básicos del socialismo: la lucha por la libertad, por la igualdad, por la justicia social. Pero también tenemos que hacer un PSOE moderno, hacer una alternativa a un mundo diferente. La disyuntiva es, ¿en estos tiempos de la globalización acompañamos las políticas que el neoliberalismo no está imponiendo o recuperamos el Gobierno de la política sobre el de la economía? ¿Qué respuestas damos a las grandes corporaciones que eluden impuestos buscando paraísos fiscales? ¿Qué respuesta damos al debilitamiento de los derechos sociales?

¿Y en el modelo territorial?

Las identidades homogéneas o las soberanías excluyentes no existen. Hay identidades múltiples. Mi modelo es la Declaración de Granada. Y lo primero que tiene que hacer uno es reconocer a su país como es. Y España es plural y diversa. Sin complejos a la hora de hablar de la diversidad, pero tampoco a la hora de hablar de unidad.

Rubalcaba le ha soltado un par de pullas. Da la sensación de que los que fueron sus referentes se están distanciando de sus posiciones.

Igual soy más inconformista que ellos. La relación personal la seguiré manteniendo siempre porque va en mi naturaleza. Pero mis planteamientos también los defenderé siempre, coincidan o no con los de ellos.

¿Se extralimita la gestora?

Ahora nos debe conducir con imparcialidad a un congreso. Tendrá que tomar decisiones en estos meses y la dirección provisional del partido no deja de ser la gestora.

"Hay un nivel de agresividad que no viene bien a nadie"

¿Le ha sorprendido la virulencia de las críticas que ha recibido desde que presentó la candidatura?

Hay gente en el PSOE que no se está comportando como se tiene que comportar un compañero. He oído demasiadas descalificaciones, pero no solo hacia mí, que no son de recibo. Me dan pena, lo lamento. Debiéramos volver a entender que quien defiende una idea que es diferente a la tuya no es ningún traidor a nada, simplemente es un compañero que quiere aportar desde otro punto de vista. Yo no quiero un PSOE de pensamiento único, uniformado, de ordeno y mando, sino uno en el que hay libertad de expresión, contraste de ideas.

Esos comportamientos, ¿vienen de algún lado en concreto?

No, pero creo que algunos militantes tienen un nivel de agresividad que no viene bien a nadie.

Da la sensación de que hay un nivel de crispación en el partido que no es normal.

Hay una responsabilidad colectiva. Pedro Sánchez ha dirigido el partido en dos de los años más complicados que hemos vivido posiblemente. Ahora parece que nos olvidamos, pero cuando Pedro cogió el partido había datos que indicaban que podíamos ser superados por Podemos, que podíamos pasar a la irrelevancia. Pues mira, estamos gobernando en más comunidades que hace muchos años y en muchos ayuntamientos.

¿Apoyará el PSOE los Presupuestos de Rajoy?

Creo que no. El PSOE no puede avalar unos Presupuestos que contengan más recortes y en los que la derecha solo se fija en la columna de gastos para recortar y no en la de ingresos para recaudar más y mejor. El PSOE no puede apoyar algo así.

¿Ni por activa ni por pasiva?

De ninguna de las maneras.