Actualizada 20/01/2017 a las 13:38

La autovía A3, que permanecía cortada desde este jueves por la tarde por la intensa nevada, ha quedado reabierta este viernes, pasadas las 13.00 horas, aunque solamente para turismos y en dirección a Valencia, ya que la circulación hacia Madrid sigue sin poder realizarse.



Así lo ha informado el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, quien ha visitado Buñol para comprobar la situación generada por el corte al tráfico de esta vía.



El delegado ha reconocido que esta pasada noche ha sido "muy complicada y difícil", y se pasó de nivel rojo a negro por tres circunstancias: las "muy fuertes" nevadas, "las más importantes desde hace más de 30 años con más de medio metro de nieve"; tres caídas de postes de alta tensión y la existencia de vehículos pesados atravesados en la carretera.



De hecho, según ha dicho, los coches quedaron atrapados por medio metro de nieve, con situaciones "extremas", en las que las máquinas quitanieves no podían funcionar por lo que se tuvo que ir quitando manualmente con palas por parte de los efectivos que han estado toda la noche trabajando.



A la altura de Buñol, según el delegado, en nueve kilómetros en dirección a Valencia se tuvo que trabajar coche por coche quitando la nieve en un trabajo "muy manual y arduo". Asimismo, los efectivos de la UME repartieron alimentos, ropa de abrigo y mantas, aunque ha admitido que no pudieron llegar a todos los vehículos, por lo que también se activó la ayuda a través del Ayuntamiento de Requena.



En total, han colaborado en estas tareas 230 efectivos entre UME, Guardia Civil de Tráfico, de los grupos de seguridad rural y de carreteras junto con 20 quitanieves. Ahora, la situación mejora porque está lloviendo y es bueno para deshacer nieve.



Así, Moragues ha confirmado que no hay vehículos atrapados hacia Valencia y se espera desbloquear y recuperar los últimos coches atrapados en dirección a Madrid en esta mañana de viernes.