El Gobierno quiere tomar la iniciativa en la reforma de la llamada 'ley mordaza' para evitar que la oposición y su mayoría en el Congreso acaben por completo con la polémica Ley de Seguridad Ciudadana nacida al calor de la mayoría absoluta del PP en 2015. El ministro del Interior anunció este miércoles que "en las próximas semanas" iniciará una "ronda de contactos" con todas las fuerzas políticas para estudiar cambios pactados al texto.

Juan Ignacio Zoido insistió en que la única línea roja del Gobierno en este tema es la "derogación" sin más del texto vigente porque esa anulación sería una "irresponsabilidad" por el "vacío legal" que crearía. Detalló que el Ejecutivo, a pesar de su disposición a modificar la normativa, sigue considerando que la 'ley mordaza' es "una buena ley, que ha llenado muchísimas lagunas". "Era una ley necesaria y demandada por una gran parte de la sociedad", señaló Zoido.

El ministro no dio ninguna pista sobre los puntos en que el Gobierno estaría dispuesto a ceder frente a la oposición para alcanzar el consenso. "Se puede mejorar y corregir", se limitó a señalar. "No podemos estar con vaivenes en un tema tan fundamental como es la seguridad ciudadana", apuntó el titular de Interior, quien pidió a los grupos políticos que la reforma de esta normativa "no sea objeto de polémica".

El anuncio de la apertura de esta ronda de contactos inminente no ha sorprendido a los grupos de oposición, que ya habían lanzado serios avisos al Ministerio del Interior de que la 'ley mordaza' iba a ser derribada al inicio de la presente legislatura, con o sin diálogo con el Gobierno. El fin de esa norma, junto a la Lomce, ha sido desde el inicio de la legislatura el caballo de batalla parlamentario del PSOE, Podemos y Ciudadanos.

El pasado 29 de noviembre, el pleno del Congreso aprobó ayer con 167 votos a favor, 133 en contra y 32 abstenciones (la del partido de Albert Rivera) una moción promovida por el PSOE en la que se instaba al Gobierno a derogar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Solo unos días después, el grupo socialista metió más presión al Gobierno. Temerosos de que el PP y el Gobierno adormecieran o ignoran la solicitud de derogación de la 'ley mordaza', los socialistas presentaron una proposición de ley para forzar al Congreso a acelerar los debates y enterrar la norma que introdujo, entre otros aspectos, las multas de hasta 600.000 euros para los promotores o participantes en protestas ante las cámaras parlamentarias; las sanciones por fotografiar a miembros de las fuerzas de seguridad o desobedecer sus órdenes; los registros en lugares públicos, o las expulsiones en caliente de inmigrantes.

Todos esos puntos desaparecieron en el texto registrado por el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, que, en síntesis, proponía como base de partida recuperar la Ley de Seguridad Ciudadana que estuvo vigente hasta el 2011, conocida como 'ley Corcuera'. Y a partir de ese texto, introducir las mejoras que se pacten.

Esta solución de resucitar por un breve espacio de tiempo la anterior legislación dejó, en la práctica, sin argumentos al Gobierno para no negociar, ya que evitaba el temido "vacío legal" que tanto preocupa a Zoido.

El propio ministro, el pasado 21 de diciembre durante su primera intervención ante la Comisión de Interior del Congreso, "tendió la mano" a los grupos para introducir retoques en este texto que, no obstante, definió como "tremendamente eficaz".