Rubalcaba: "El día que crea que tengo que decir si apoyo a alguien lo diré"

Actualizada 19/01/2017 a las 10:52

El exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha rehusado decir a qué candidato respaldaría para liderar el PSOE y ha asegurado que el día que considere que tiene que hacer público a quién quiere en ese puesto lo hará.



"El día que crea que tengo que decir si apoyo a alguien o no lo diré, porque nunca me he callado lo que tengo que decir", ha dicho en un entrevista en la Ser. Rubalcaba, quien ha restado importancia al hecho de que vaya a participar el próximo día 27 en un acto en Cádiz con Susana Díaz, porque también estará en febrero en otro con Patxi López.



Ha subrayado así que tiene una relación "entrañable" con el exlehendakari, porque ambos estuvieron "juntos" en el fin de ETA, pero también ha puesto en valor a la presidenta andaluza por los resultados que obtiene en esta comunidad, donde el PSOE, ha recalcado, sigue ganando al PP.



Rubalcaba ha señalado por otra parte que si Pedro Sánchez se presenta lo respetará, y a la pregunta de si debe hacerlo ha respondido que si le llama para pedirle su opinión se la dará.



El exsecretario general ha ironizado sobre el hecho de que se especule siempre sobre si está "detrás" de Patxi López, o de Susana Díaz, o "detrás de todo, incluso del asesinato de Prim".



Tras confirmar que López le llamó el sábado para informarle de su decisión de presentarse a las primarias ha restado importancia al hecho de coincidir con Susana Díaz en un acto en Cádiz la semana que viene.



Ha dicho que acude porque le ha invitado la agrupación de Alcalá de los Gazules (Cádiz), "muy querida" para él y "va también Susana", del mismo modo que el mes que viene acudirá en San Sebastián a un homenaje a José Ramón Recalde al que está "convencido" también irá Patxi López.



Ha subrayado además que está cumpliendo con la promesa que hizo cuando se fue, la de responder a todo el que le llamase para pedirle consejo, o invitarle a un acto o escribir algún papel, y eso no significa que mande, porque "los que mandan" son la gestora y los responsables autonómicos.



El exsecretario general espera que las primarias no reproduzcan las tensiones vividas en el "innombrable" comité federal del pasado 1 de octubre, y se ha mostrado convencido de que se van a celebrar.



"Es evidente que vamos a votar, parece mentira que algunos duden de eso", ha señalado, además de considerar que recuperar el diálogo interno es la "primera necesidad" que tiene el partido en esta campaña.



Por otra parte, Alfredo Pérez Rubalcaba ha defendido la oposición que está haciendo su partido, que debe "recuperar la credibilidad" cambiando una situación que mucha gente cree que fue por culpa de los socialistas y "recuperando derechos que la derecha quitó" con la "excusa de la crisis".



Ha negado que los socialistas estén apoyando al Gobierno de Mariano Rajoy. Por el contrario, ha dicho, le están obligando a cambiar sus políticas y a tomar medidas que los 'populares' no llevarían a cabo con mayoría, como la subida del salario mínimo, la supresión de las reválidas o no cortar la luz y la calefacción a las familias que no pueden pagarlas.