Errejón no discute el liderazgo a Iglesias, sino "el rumbo" de Podemos

Actualizada 10/01/2017 a las 18:58

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha asegurado este martes que el líder del partido, Pablo Iglesias "no va a ser derrotado en ningún caso" en el proceso congresual de Vistalegre II, porque lo que se discute no es "quién se pone al frente, sino cuál es el rumbo" que tiene que asumir la organización.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Errejón ha reconocido que hay diferencias políticas en el seno del partido, pero ha subrayado que "pase lo que pase el futuro pasa por seguir juntos".

De hecho, ha dejado claro que él se mantiene firme en su idea de no presentar una candidatura alternativa a la de Iglesias, y ha remarcado que, dado que "la posición de Pablo no está en discusión", deberían centrarse "en la discusión importante", que es el rumbo y la organización del partido.

Así, como en otras ocasiones, ha avisado de que puede que haya quien "escudándose" en la cuestión del liderazgo, no quiera discutir "de lo importante". A su modo de ver, la última consulta que celebró Podemos -sobre las normas de Vistalegre, en la que las tesis de Iglesias ganaron por la mínima- demuestra que "en Podemos se está acabando ya la lógica del todo o nada, del conmigo o contra mí".

Errejón considera que "esa lógica de plebiscito forma parte de la fase anterior de Podemos" y funcionó mientras el partido se estaba construyendo "a toda velocidad", pero que una fuerza que representa a cinco millones de personas "no se lo puede jugar todo a cara o cruz".

Así, está convencido de que en Podemos van a seguir juntos, pero "no por un ejercicio permanente de 'conmigo o contra mí'" sino porque van a convivir diferentes sensibilidades. Además, cree que la consulta también dejó el mandato de que "hay que entenderse". Por eso, espera poder llegar a un acuerdo entre sus tesis y las de Iglesias.

Errejón ha dicho que tuvo una "sensación rara" con motivo de la campaña en redes #ÍñigoAsíNo, por el hecho de que en pleno día de Nochebuena hubiera gente "dedicándose a señalar a compañeros". "No es lo que necesitamos", ha opinado, añadiendo que, a su juicio, a la gente que participó en la campaña le ha "pasado factura".

"ME HE ACOSTUMBRADO A UN PODEMOS EN EL QUE HABLAR SIN REPRESALIAS"

"Un Podemos en el que cuando todo el mundo está en la cena de Nochebuena están pensando en señalar a otros es un Podemos que se estrecha, no es el que yo quiero", ha argumentado. Además, ha recordado que Iglesias no participó en la iniciativa, pero sí gente de su entorno.

La campaña le atacaba por criticar el cese del portavoz en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, pero Errejón ha dejado claro que de eso no se arrepiente: "Me he acostumbrado a un Podemos en el que uno dice las cosas sin temor a represalias".

Es más, ha avisado de que piensa seguir actuando así y espera que Podemos siga en ese camino, y que no se implante el "el que se mueva no sale en la foto" que rige en el PP y en el PSOE. "Eso es hacer una fábrica de obedientes", ha advertido, en lugar de alentar a los más capacitados.

NO PUEDE SER SÓLO UNA FUERZA DE PROTESTA

Errejón ha dejado claro que, a su modo de ver, Podemos "no puede ser sólo una fuerza de protesta y de denuncia de lo que no funciona", sino que tiene que recuperar la iniciativa política y hacer cosas útiles para los ciudadanos desde ya, "no dentro de cuatro años". Lo que está en juego, ha añadido, es cómo ganarse la credibilidad de que Podemos puede ser una fuerza de Gobierno.

Así, él apuesta por "demostrar a la gente" que tiene sentido estar en el Parlamento, aunque "eso no excluye el trabajo de calle". También ha admitido que él prefiere no tanto "atacar" al PSOE sino "convencer a sus votantes de que se puede hacer mejor", aunque ha matizado que su objetivo no es "vencer al PSOE" sino "ganar España".

Y ha admitido que él no es partidario de una fusión con IU, sino de que se mantengan como marcas separadas que puedan ir juntas a las elecciones, en línea con su tesis de que "la unidad popular va mucho más allá de la unidad de la izquierda". También que prefiere ser un "partido de esperanza e ilusión" a "politizar el dolor y el rencor".

En su opinión, no es una cuestión de sintonía personal entre Pablo Iglesias y él -si fuera eso sería más sencillo, ha dicho- sino de "afinar cuál es el rumbo para un Podemos ganador".