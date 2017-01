04/01/2017 a las 06:00

Con 1.160 muertos en las carreteras españolas durante 2016, el primer aumento desde 2003, Tráfico se pone las pilas y anuncia una "urgente, extensa y profunda" reforma legislativa para revisar la Ley de Seguridad Vial y frenar así el alza de la siniestralidad. Con 29 muertos más que en 2105 sobre el tapete, y un aumento de la mortalidad de 2,6%, la DGT cierra un año negro, con las peores cifras desde la implantación del carné por puntos hace una década. Un modelo "que se revisará dentro de esta estrategia para mejorarlo" según admitió sin entrar en detalles el Director General de Tráfico, Gregorio Serano. Sí quiso asegurar que no está previsto revisar al alza el importe de las sanciones.

Serrano, recién llagado al cargo, ha recibido instrucciones "muy claras y concretas" del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para poner freno a la sangría que deja 1.160 fallecidos y 5.067 heridos graves en los 1.038 accidentes contabilizado en 2016. La primera es "elaborar en un mes un plan urgente de medidas contra la siniestralidad" que se deberá presentar en el Parlamento. En segundo lugar, Interior exige a Tráfico que afronte también de manera urgente "una profunda, amplia y extensa revisión de la estrategia de seguridad vial aprobada en 2011 y vigente hasta 2020". Las medidas que se propongan deberán ser debatidas y consensuadas en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso y en el seno del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial de la DGT.

"Tenemos 1.160 razones para ampliar el compromiso de reducir a lo inevitable el número de fallecidos en las carreteras", dijo Serrano. Admitió que las nuevas medidas supondrán "una modificación legislativa que obligará a revisar y reformar la Ley de Seguridad Vial". Unos cambios "que alcanzarán a los reglamentos de Circulación, de Vehículos y Conductores" y supondrán "abordar muchas medidas de carácter técnico".

Anticipó Serrano que "habrá planes de fomento de la seguridad y de formación en seguridad vial y educación". Pero eludió entrar en detalle sobre la modificación de carné por puntos: "Es obvio que dentro del paquete de medidas habrá que ver en qué situación está y decidir qué aspectos hay que mejorar para lograr tener los conductores mejor formados y ver como se reciclan" dijo, el máximo responsable del la DGT. "Hay que mejorarlo y está bien que sea en su décimo aniversario y como fruto del consenso, pero esto no se soluciona con una sola medida", aseguró. Tampoco quiso precisar si le parece conveniente o no aumentar hasta 130 kilómetros la velocidad máxima en autovías y autopistas.

Pasó Serrano de las generalidades a la concreción para asegurar que "las sanciones no se retocarán". "Están en términos razonables y no será ahí donde pongamos el ojo, aunque es posible algún retoque", agregó. "Hay mucho que hacer antes de incrementar las sanciones", reiteró reconociendo que "la falta de Gobierno durante meses ha perjudicado al país en muchos sentidos".

CIFRAS PREOCUPANTES

Antes había hecho un pormenorizado repaso por unas cifras preocupantes, esos 1.160 muertos en un año que suponen el primer aumento y la ruptura por primera vez en 13 años de un esperanzadora tendencia a la baja. Y es que desde lo 3.399 muertos en carretera registrados en 2003, el número de víctimas mortales había bajado año tras año. Los 1.038 accidentes graves de 2106 fueron 15 más que en el año anterior, con un incremento del 1,4 %. Los heridos fueron 5.067, con 209 hospitalizados más que en 2015 y un aumento del un 4,3% en este registro. Pero aún así España está, según Serrano, entre los países europeos con las tasas más bajas de muertos en accidente por millón d habitantes. Un tasa de 38 fallecidos por millón frente a los 52 de la media europea.

La distracción, en un 28% de los casos, la velocidad inadecuada (21%), y no respetar la prioridad (9%), el cansancio o el sueño (8%) y no mantener la distancia de seguridad (4%), estuvieron entre las principales causas de los siniestros en 2016.

Aumentaron las infracciones por consumo de alcohol y drogas. Explicó Navarro como en 2016 se realizaron 3.026 pruebas de consumo de drogas conductores involucrados en accidentes, de los que 829 dieron positivo (27%) y otras 3.350 pruebas a conductores infractores con 2.2114 positivos (63%). Se realizaron 113.396 pruebas de alcoholemia a personas involucradas en accidentes, con 5.045 positivos (4,5%) y otras 554.593 pruebas a conductores infractores con 4.281 positivos (0,8%).

MÁS DESPLAZAMIENTOS

Citó Serrano el aumento de la movilidad como coadyuvante en el aumento de la siniestralidad. Hemos llegado a los 18,6 millones de desplazamientos de largo recorrido, lo que representa un aumento del 5% y del 10% acumulado en los últimos 3 años. También aludió al envejecimiento del parque automovilístico. "Los turismos en los que viajaban los fallecidos tienen una edad media de 13,6 años, 11,1 las furgonetas y 9,5 las motos", destacó señalado el preocupante aumento de fallecidos entre 15 y 24 años y entre 45 y 64 años.

El turismo es de nuevo el vehículo más mortal (con 640 fallecidos), junto a las motocicletas (214) y los peatones (118). En el caso de las motos se registra una leve mejora con respecto a 2015, con 10 muertes menos en 2016. También hubo 10 muertes menos en bicicletas, 6 en ciclomotores y 11 en furgonetas. Aumentó, por contra, el número de fallecidos entre los peatones con 5 más, los usuarios de turismos (+34), camiones superiores a los 3.500 kilos (+10) y los de autobús (+16) Las carreteras secundarias siguen siendo las más peligrosas, de modo que tres de cada cuatro víctimas (75%) pierde la vida en estas vías. Con todo, la DGT destaca que se ha mejorado en un 3% con respecto a 2015, cuando se rozó el 80 por ciento de víctimas en la red secundaria. Por no llevar puesto el cinturón de seguridad murieron 147 personas, 3 menos que en 2015. También 3 niños murieron por no llevar los sistemas de retención adecuados, uno menos que en 2105. Por viajar sin casco fallecieron 4 motorista en 2016, 6 menos que el año anterior. Hubo una sola víctima mortal sin casco en ciclomotor, 3 menos que en 2015. Hasta 6 ciclistas fallecieron por no protegerse la cabeza, 11 menos que el año anterior.

Por comunidades autónomas, las víctimas bajaron en 7 y subieron en 10. La Comunidad Valenciana registró un aumento de 19 víctimas con respecto a 2015, junto a Galicia (+15), Andalucía (+14), Castilla-La Mancha (+11), Baleares (+9), Murcia (+8), Asturias (+7), La Rioja (+6), Extremadura (+3) y Aragón (+1). Bajá la cifra víctimas en Cataluña (-23), Castilla y León (-20), Cantabria (-7), Madrid (-6), País Vasco (-5), Navarra (-2) y Canarias (-1).

Los meses más negros del años fueron marzo, con 20 muertos más que en 2015 y agosto, con 17 víctimas mortales más. En abril y julio, el incremento fue de 11 muertes, seguido de junio con 8, febrero con 5, enero con 2 y octubre con. En septiembre se redujo en 25 el número de fallecidos en relación de 2015. La cifra bajó en 16 en mayo y en 8 noviembre. El mes de diciembre también presenta una tendencia a la baja con 79 frente a las 86 en la misma fecha de 2015.