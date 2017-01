Rajoy critica que se politice la cabalgata de Vic y pide que sea una fiesta para niños

Actualizada 03/01/2017 a las 14:53

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha criticado este martes que se politice la Cabalgata de Reyes de Vic (Barcelona) portando farolillos con esteladas y ha pedido que sea una "fiesta para niños" como ha sido siempre. "En mi opinión, todo lo demás sobra. Esto no es política, es sentido común", ha enfatizado.



Así se ha pronunciado al ser preguntado --durante su caminata diaria por Pontevedra, donde está pasando unos días de vacaciones-- por el llamamiento que Òmnium Cultural y ANC de Vic (Barcelona) han hecho para ir a la Cabalgata de Reyes con 'esteladas' y pedir una república catalana a Sus Majestades de Oriente.



Rajoy ha señalado que "los Reyes Magos son fundamentalmente fiestas para niños y también para padres". "Y me gustaría que todos los niños tuvieran una fiesta de Reyes Magos como las que hemos tenido todos los que estamos aquí", ha recalcado.



Al ser preguntado si cree que los movimientos independentistas están politizando la Cabalgata al defender que se lleven esteladas, el jefe del Ejecutivo ha señalado que debe ser una "fiesta para niños" y "todo lo demás sobra". En su opinión, "esto no es política, es sentido común".