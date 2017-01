02/01/2017 a las 06:00

Eduardo Madina, derrotado por Pedro Sánchez en 2014, rechaza que participase en ningún tipo de complot contra el exsecretario general. "No puedo hacer frente a todos los rumores -se queja-. He estado en silencio y no he dado entrevistas en dos años". De cara al futuro evita mojarse sobre qué candidato reúne más opciones de liderar el PSOE, pero apuesta por un congreso de unidad. - ¿Cuándo tiene que celebrarse el congreso del PSOE? - Un comité federal en enero fijará la fecha; supongo que entre primavera y verano.



- Pero ponga un mes. ¿Junio?

- Finales de mayo o junio. Creo que es un plazo que nos va a dar tiempo a elaborar un documento para que el partido debata a fondo. Y cuando las líneas estratégicas estén marcadas, elegir quién es la persona que dirige el partido y quién compone los órganos de dirección.

- ¿Qué reflexión tienen que hacer?

- Hemos tenido un proceso de desdibujamiento ideológico en estos dos años. Tenemos un problema en el norte porque los resultados en Euskadi y Cataluña no fueron buenos; tampoco en las grandes ciudades y en la franja de votantes entre los 18 y los 30 años. Algo ha fallado para que los españoles no hayan querido darle al PSOE los niveles mínimos de voto que le han dado desde el 78 hasta aquí.



- ¿Qué ha fallado?

- Pues que el PSOE ha dejado de expresar de forma concreta y nítida cuál es su modelo de país y ha sido incapaz de convencer a una mayoría social porque el proyecto no estaba del todo claro.

- Después de lo visto en los últimos meses, ¿qué garantías hay de que el congreso federal sea una salida a los problemas del PSOE y cierre las heridas?

- No creo que sea una salida, más bien es una entrada a un periodo nuevo del PSOE. Si de ese congreso salimos unidos y dibujando un proyecto de país serio y solvente, y el propio congreso elige un equipo de dirigentes que lo comprenda, a mí me parece bien. Un congreso por si solo no resuelve nada.



- Pero insisto, ¿qué garantías hay de que salgan unidos?

- Yo lo espero. Garantías no hay ninguna, pero si la actitud es de reforzar la unidad al servicio de un proyecto compartido será una buena idea. Desde luego, esa será mi actitud.



- A usted se le reprocha justo lo contrario, haber torpedeado la gestión de Pedro Sánchez tras salir derrotado en 2014. De no haber sido leal.

- Perdí el congreso en 2014, me callé, les dije a todos los que habían estado conmigo que ayudaran y no he puesto ni un solo palo en la rueda durante estos dos años. No he dado una entrevista en dos años y no he criticado nada. He guardado un respetuoso silencio.



- ¿No ha actuado con rencor?

- Para nada, las valoraciones que he hecho han sido con la frialdad de los datos, con el análisis de los resultados. Nunca intervine en un comité federal antes de las elecciones. Solo he analizado la realidad que he ido viendo.



- ¿No ha participado en una especie de complot con Susana Díaz para derrocar desde el principio a Sánchez?

- No es verdad. He trabajado en mi escaño, yendo en las listas porque mucha gente me lo pedía y no he hecho nada más. Es más fácil echar las culpas a los demás que asumir la responsabilidad de cada uno. No puedo hacerme cargo de todos los rumores que circulan por ahí.



- ¿No mantuvo reuniones más o menos discretas con Susana Díaz para tratar sobre el futuro de Sánchez?

- No se a qué se refiere. Insisto, no he estado en ningún complot de nada. Lo único que he hecho es ayudar al PSOE.



- ¿Apuesta por Susana Díaz para dirigir el partido?

- No puedo anticipar nada porque no sé si se va a presentar o qué va a hacer. Sé que suenan nombres, todos ellos compañeros de valía. Cuando llegue el momento, ya veré cuál es la opción que más me gusta y cuál apoyo.

- Pero más allá de las intenciones que tenga la presidenta de Andalucía, ¿cree que es una buena candidata y tiene que dar el paso?

- Tiene mucha gente pidiéndoselo y es una de las voces más conocidas del partido en toda España. Pero eso lo tiene que valorar ella.



- Hablaba hace un momento de los problemas que tiene el PSOE "en el norte". ¿Cree que el discurso de Díaz es el más adecuado para que el PSOE solvente ese problema?

- Es que tiene que ser el discurso del PSOE, no el de una persona. Hay que presentar un modelo social para el conjunto de España, y dependerá de lo atractivo que sea ese proyecto lo que nos hará atraer de nuevo a los votantes.



- ¿Ve un congreso con un solo candidato o con varios?

- Creo que en las circunstancias en las que estamos sería bueno una suma de vocaciones de acuerdo y a mí me gustaría que encontrásemos un camino para un congreso donde el partido entre unido y salga unido. Esto significa que los principales referentes del partido tienen que trabajar juntos en la próxima etapa, sin exclusiones ni sectarismos.



- ¿Eso significa un candidato único?

- Esa es una opción de candidatura única, con una suma de referentes en la próxima dirección con un proyecto sólido construido por todos. Pero tampoco le tengo miedo a un congreso con más de un candidato. Lo tenemos resuelto. Habrá primarias y los militantes decidirán.

Candidatos

- La duda es si hay algún candidato capaz de cerrar esas heridas.



- No creo que haya superhombres ni supermujeres en ningún lado. Si hacemos recaer el peso en una sola persona nos irá mal. Tiene que ser la suma de muchas voluntades.

- También suena el de Patxi López.



- Lo mismo que Susana. Primero tiene que decidir él si quiere presentarse. A mí me parece una grandísimo compañero, y los pasos que decida dar los tomará él. Para el capítulo de los nombres faltan aún un par de meses.



- ¿Y usted?

- ¿Yo? No no. Yo no me voy a presentar. Ya lo hice en 2014 y estas cosas se hacen una vez. Creo que el PSOE debe mirar hacia adelante. Si me presentara generaría un efecto recuerdo y el partido está obligado a mirar adelante porque con 85 diputados tenemos margen de mejora. - Lo de mirar hacia adelante, ¿también cree lo dice por Sánchez? - Puedo hablar por mí.



- Las heridas parece que están tan abiertas como en el comité federal de octubre.



- Para nada. La temperatura interna del partido es otra.



- ¿Cómo cree que está actuando la gestora?

- Tiene plena legitimidad y está conduciendo muy bien los trabajos internos y una línea de oposición. Estamos consiguiendo cosas que hace seis meses eran impensables: el salario mínimo, la paralización de la Lomce, un inicio de la derogación paso a paso de la reforma laboral, un acuerdo histórico para acabar con la pobreza energética. Eso es gracias a la postura de la gestora.



- ¿No teme que cale la sensación de que hay un acercamiento excesivo al PP?

- No, porque no existe.



- ¿Apoyará el PSOE los Presupuestos de Rajoy?

- No. Hemos aprobado la distribución del déficit porque los gobiernos autonómicos en los que está el PSOE estaban de acuerdo con el margen que se les va a dar para aplicar políticas sociales. - ¿Cree que se agotará la legislatura? - Tengo la sensación de que será una legislatura larga. Creo que encontrará apoyos en otros partidos para aprobar los Presupuestos. - ¿El del PNV? - Vamos a ver. Mi sensación es que tienen la voluntad de llegar a acuerdos y hacer valer los diputados que tienen.