Rajoy acumula próximas citas europeas y se verá con Trump antes del verano

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, afronta en 2017 una agenda internacional plagada de citas europeas y en la que se prevé que su primer encuentro con el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sea antes del verano al coincidir en alguna de las cumbres multilaterales previstas en Europa.



El primer viaje internacional ya cerrado por Rajoy este año es el que realizará el 28 de enero a Lisboa para participar en una reunión de los jefes de Estado o de Gobierno de los países europeos mediterráneos.



Se trata de la segunda de estas características después de la que se celebró en Atenas el pasado 9 de septiembre y a la que el jefe del Ejecutivo decidió no asistir debido a que en ese momento se encontraba en funciones y tenía limitada su agenda internacional.



En Lisboa Rajoy coincidirá con el presidente francés, François Hollande; el de Chipre, Nicos Anastasiades; y los primeros ministros de Portugal (Antonio Costa), Grecia (Alexis Tsipras), Italia (Paolo Gentiloni) y Malta (Joseph Muscat).



El objetivo es analizar las prioridades del sur de Europa en el futuro de la UE y abordar retos como la inmigración ilegal, los refugiados o el "brexit".



A lo largo del mes de enero, según han informado a Efe fuentes del Gobierno, está previsto que Rajoy reciba en Madrid a Gentiloni (en el que será su primer viaje a España tras sustituir a Matteo Renzi) y a su homólogo irlandés, Enda Kenny.



Para febrero ya está fijada otra cumbre europea, la que celebrarán en Malta el día 3 los líderes de la UE excepto la primera ministra británica, Theresa May, para tratar precisamente de los retos europeos tras la salida del Reino Unido del club comunitario.

Será una segunda parte de la celebrada con ese mismo objetivo en septiembre en Bratislava.



También para febrero se espera que España organice la cumbre bilateral pendiente con Francia y que no puede aplazarse mucho más debido a que este país va a estar inmerso en el proceso de elecciones presidenciales que decidirán el sustituto de Hollande.



En marzo se sucederán dos Consejos Europeos, el habitual de ese mes en Bruselas (los días 9 y 10) y el que el 25 se ha convocado en la capital italiana con motivo del 60 aniversario de la firma de los tratados de Roma que dieron origen a la UE.



A lo largo del año ya hay cerradas fechas para otras tres cumbres europeas en Bruselas: 22 y 23 de junio, 19 y 20 de octubre, y 14 y 15 de diciembre.



Europa acogerá este año la cumbre anual del G20 (en la que España se ha convertido ya en un asistente más) los días 7 y 8 de julio en Hamburgo.



Rajoy y Trump coincidirán en ella, pero queda la duda de si esa será la primera ocasión en la que se saludarán personalmente o lo habrán hecho antes en otra cumbre cuya fecha no está decidida, la de la OTAN.



Las reuniones de los líderes de la Alianza Atlántica se convocan cada dos años y no tocaría la próxima hasta 2018, pero está fijada en 2017 una de carácter extraordinario para inaugurar en Bruselas su nueva sede y en la que se dará la bienvenida a Trump.



En principio se había barajado para primavera, pero el retraso en las obras de esta sede hace que la fecha esté aún en el aire.



Pendiente de concretar está una visita de trabajo a España de la canciller alemana, Angela Merkel, quien en la reunión que mantuvo en Berlín con Rajoy en noviembre se comprometió a realizar ese viaje durante el primer trimestre, meses antes de afrontar las elecciones en su país.



También está pendiente de cerrarse una cumbre bilateral en España con Italia, y otras con Portugal, Polonia, Marruecos y Argelia en cada uno de esos países.



Iberoamérica es una zona a la que Rajoy no ha realizado muchos viajes de carácter bilateral aunque sí se ha desplazado en más ocasiones en los últimos años con motivo de cumbres multilaterales.



Como las cumbres iberoamericanas ya no se celebran anualmente, sino con carácter alterno, en 2017 no se convocará este evento ya que los jefes de Estado y de Gobierno de los países que la integran se reunieron en octubre en Cartagena de Indias (Colombia).

Rajoy no acudió a ella debido a que coincidió con su investidura, y tendrá que esperar por tanto hasta 2018 para estar presente en la que habrá en Guatemala.



Sí viajará en el segundo semestre de 2017 (previsiblemente en octubre) a El Salvador para estar presente en la cumbre de líderes de la UE y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).



Las fuentes del Gobierno no cierran la puerta a avanzar en la preparación de algún viaje a países como Brasil, Argentina (su presidente, Mauricio Macri, visitará España en febrero) o, incluso, Cuba, pero recalcan que no hay nada cerrado por el momento.