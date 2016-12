Ciudadanos urge la supresión inmediata del aforamiento de los diputados y senadores

30/12/2016 a las 06:00

Ciudadanos va a apretar las tuercas al Gobierno de Mariano Rajoy para que se pongan en marcha los 150 acuerdos de su pacto de investidura. Su vicesecretario general, José Manuel Villegas, adelantó hoy que en las primeras semanas de 2017 reclamarán la eliminación de los aforamientos políticos, la puesta en marcha de una subcomisión para abordar la reforma electoral y la creación de una comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP. A todo ello se añade la negociación de los Presupuestos Generales del Estado que pretenden tengan un claro "tinte naranja". El partido liberal cree posible acometer la supresión de los aforados del Congreso y del Senado en el primer trimestre del año mediante una reforma constitucional exprés, como la que sirvió en 2011 para modificar el artículo 135 sobre la estabilidad presupuestaria.

Hace tan solo unos días la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, decidió enfriar el tema recordando que para poner fin a este "privilegio" también habría que retocar, por ejemplo, los Estatutos de Autonomía para revisar también la situación de los parlamentarios autonómicos. Pero la formación naranja parece decidida a no dar su brazo a torcer en una de sus reivindicaciones bandera e insiste en que la supresión exprés de los aforamientos para diputados y senadores se puede hacer "si hay consenso". "Nosotros lo vamos a poner sobre la mesa cuando comience el periodo de sesiones", dijo Villegas, que reiteró el aviso lanzado el martes por el diputado 'naranja' Miguel Gutiérrez advirtiendo al Gobierno de que si no impulsa la reforma exprés tendrá que ser su formación la que tome la iniciativa. Por eso a la vuelta de las Navidades, Ciudadanos entablará conversaciones con los principales partidos que permitan acabar con las diferencias en el trato judicial de las que gozan actualmente los políticos. Entre ellos, Podemos que tiene en su mano frenar la rapidez de la reforma si reclama, como tiene intención, que los cambios constitucionales sean avalados en referéndum por los españoles. Villegas recordó que la supresión de esos aforamientos estaba en los programas electorales de todas las formaciones y vaticinó que no debería haber problemas para sacar adelante esa medida "si los cuatro principales partidos estamos de acuerdo".

LA FINANCIACIÓN DEL PP

Sobre la puesta en marcha en el Congreso de la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos, el dirigente liberal aseguró que les preocupa "poco" la posibilidad de que el PP incumpla su compromiso de respaldar esa investigación porque "seguramente" habrá una mayoría parlamentaria que la haga posible "con o sin" sus votos. El vicesecretario general hizo balance de estas primeras semanas de actividad ordinaria en la Cámara baja y defendió el papel de Ciudadanos en un escenario político "complejo", que seguirá siendo "arrastrar" al PP y al PSOE para hacer realidad esas políticas "que tanto les cuesta afrontar". Para la formación de Albert Rivera que la legislatura que acaba de comenzar sea larga o corta es algo que depende exclusivamente de Mariano Rajoy y de su capacidad para cumplir con la hoja de ruta que marcan las 150 medidas suscritas con Ciudadanos en el pacto de investidura. "Si incumple sus compromisos la legislatura se hará corta", advirtió Villegas, que negó además que su partido se sienta desplazado por los socialistas como socio prioritario del Gobierno. "Los acuerdos con el PSOE son necesarios", aseguró el dirigente liberal a quien, por añadidura, no le parecen mal los pactos alcanzados entre PP y PSOE siempre y cuando no sean para "frenar reformas" o "blindar el inmovilismo" y los ejes del bipartidismo.