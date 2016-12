La fractura planea cada vez más cerca de Podemos

28/12/2016 a las 06:00

Nadie quiere hablar de ella, pero ahí está. La ruptura de Podemos, un partido fundado un 16 de enero de 2014, ha dejado de ser un remoto 'run run' para convertirse en una posibilidad sobre la mesa si es que Pablo Iglesias e Iñigo Errejón no modulan sus planteamientos. El secretario de Organización lanzó este martes un aviso en ese sentido y alertó de que el partido "está dando pasos atrás" en el camino de dejar de ser "una organización unida y fuerte".



Los primeros espadas callan, pero su cuadrilla no para. Ni el secretario general ni el secretario político han intervenido para poner orden en un debate que ha degenerado en una batalla en las redes sociales y medios de comunicación entre 'pablistas' y 'errejonistas'. Los primeros están convencidos de que hay una operación para eliminar a su secretario general. Los segundos consideran que está en marcha una conspiración para relegar al secretario político a un papel irrelevante.



Pablo Echenique intenta hacer de bombero y recuperar la vitola de imparcialidad que se le supone al secretario de Organización para pedir calma, pero su imagen está muy decantada hacia Iglesias como para ser tenido en cuenta por Errejón y los suyos. Podemos se ha quedado sin nadie que tienda puentes, y salvo que los dos líderes corrijan el rumbo, la derrota de la nave es incierta.



Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid y muy próxima a Errejón, demostró que el número dos no va a recular. El secretario político de Podemos, sostuvo, es una "parte fundamental" del partido y "uno de los artífices de sus éxitos". Es tan evidente, subrayó, que "todo el que está fuera (del partido) lo ve meridianamente claro". Una forma de decir a los afines a Iglesias que cometen un error de cálculo al menospreciar al número dos con emplazamientos a que desafíe al secretario general y presente su candidatura en la asamblea de Vistalegre II en febrero.



Maestre no entró a ese envite, un reto al que Errejón por ahora dice que no, pero advirtió hoy de nuevo a los 'pablistas' de que han cometido un "craso error" al desatar en Nochebuena la ofensiva '#IñigoAsíNo' en la redes sociales. La dirigente cargó además las tintas sobre el secretario de Organización, que hizo un papel "muy impropio" de su cargo al sumarse a la operación contra el secretario político del partido.



NO FUE BONITO

Echenique encajó el golpe y se disculpó a medias. "No fue bonito lo que vimos en Twitter, pero eran cosas que había que decirlas", se justificó. El número tres de Podemos, pese a estar identificado ahora con el bando del secretario general aunque en el pasado estuvieran enfrentados, aseguró que no es "de ninguna familia" y al abrigo de de esa independencia, se sintió legitimado para entrar en el debate con un "toque de atención" para Errejón, al que después, aseguró, envió "un abrazo porque hay que cuidar a los compañeros". "No me sentí bien", confesó en Cuatro, pero "dije lo que debía decir".



Su diagnóstico es que "los comportamientos de familia y de las corrientes" se han convertido en un cáncer para Podemos y amenazan con convertir en "una guerra" lo que solo es una asamblea del partido. Eso es lo que dice en público, en privado fuentes cercanas al secretario de Organización admiten que el debate "se nos ha ido de las manos", sobre todo tras el ajustado e inesperado resultado de la consulta sobre la metodología de Vistalegre II, ganada con un exiguo 41% de los votos por Iglesias frente al 39% de Errejón. Ahí se demostró que Podemos estaba partido por la mitad y sus dos líderes no tienen interés en reconducir la situación.



Es más, Irene Montero, portavoz adjunta en el Congreso y también muy cercana al secretario general, echó un puñado de sal en las heridas y denunció que la forma de actuar los 'errejonistas' es "dañina" para el partido y para "Pablo". Esa es la razón, dijo, de la campaña desatada por los fieles al secretario general en las redes socialistas contra el secretario político. Se tenía que "escuchar -añadió- la voz de quienes creemos que hay que defender a Pablo frente al hostigamiento al está siendo sometido".



Pese al fragor del combate, el riesgo de ruptura en la tercera fuerza política del país y con apenas tres años de vida se niega tanto desde uno y otro sector, aunque cada vez con menos firmeza. Otra cosa será cuando llegue la hora de la verdad en Vistalegre II y haya que contar los votos de unos y otros.