El PP descarta limitar a ocho años el mandato de Rajoy

27/12/2016 a las 06:00

La ponencia política y de estatutos que el PP debatirá en su congreso nacional de febrero no recoge limitar a dos los mandatos del presidente del Gobierno. Poner un plazo a la permanencia de los cargos públicos en el poder era uno de los debates internos por resolver en este cónclave, pero la dirección no se muestra partidaria de incluir un tope en sus normas internas. "No creemos en ello", zanjó el pasado martes el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo.

En realidad, se trataba de una propuesta que promovió el presidente de los populares andaluces en la conferencia política que el PP celebró en julio de 2015. En el mismo marco en el que defendió la máxima de "una persona, un cargo", Juan Manuel Moreno se refirió a la limitación de mandatos como "un fundamento de renovación democrática".

Su planteamiento, que no resultó controvertido en el encuentro, fijaba en ocho los años para los presidentes nacional y autonómicos e incluso para los alcaldes de las grandes ciudades. Además, se trata de un compromiso contenido en el pacto de investidura que se selló con Ciudadanos en agosto de este mismo año. En cualquier caso, no es el único punto del acuerdo que los populares evitan trasladar a sus estatutos. Lo mismo ha ocurrido en materia de corrupción. El partido intenta dejar claro que la formación de Albert Rivera no gobierna el PP.

La exclusión de este principio supone, por otro lado, no determinar el futuro de Rajoy. Aunque en la cúpula del PP admiten que lo lógico es que los presidentes enlacen sólo dos mandatos, no se atreven a vaticinar las intenciones de su líder. Por ahora, la propuesta de la dirección eleva de tres a cuatro años el periodo entre congresos. Lo que significa que el jefe del Ejecutivo será a partir de febrero el candidato automático de los populares para las próximas elecciones generales.