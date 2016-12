Puigdemont propone crear un Comité Ejecutivo que recoja apoyos para el referéndum

23/12/2016 a las 19:46

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha propuesto este viernes crear un Comité Ejecutivo que recoja apoyos para lograr un referéndum pactado con el Estado, y que lo encabece el exdiputado del Parlament y exmilitante del PSC Joan Ignasi Elena.



Según han explicado fuentes que han asistido a la reunión sobre el referéndum en el Parlament, formarán este comité siete personas más: el exdiputado de ICV en el Parlament Francesc Pané; la exalcaldesa socialista de Badalona Maite Arqué, y la exconcejal del PSC en Barcelona Itziar González.



También propone que estén la exconsellera de CiU en los gobiernos de Pujol Carme-Laura Gil; el exdiputado de ICV en el Parlament Jaume Bosch; la exdiputada de ERC en el Parlament Carme Porta, y el director de la revista 'Catalan International View', Francesc de Dalmases.



Con Elena, Arqué y González, Puigdemont se rodea de personas que en el pasado estuvieron vinculadas con el PSC --ahora ya no lo están-- para buscar que se visualice que el referéndum está ampliamente apoyado por la sociedad catalana y no solo por personas de partidos independentistas.



Elena fue diputado del PSC hasta la anterior legislatura, pero dejó el partido y el acta en el Parlament porque criticaba que la formación socialista no se posicionara abiertamente a favor de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña.



En el mismo sentido, Arqué fue distanciándose del PSC hasta el punto de que, en la campaña de las elecciones catalanas de septiembre de 2015, acabó participando en mítines de JxSí, la coalición electoral formada por CDC y ERC.



Itzíar González formó parte de los gobiernos municipales de Jordi Hereu, pero en los últimos años se distanció del PSC para acercarse a los 'comuns', e incluso llegó a sonar su nombre para las candidaturas que han presentado recientemente, pero no se concretó.



También es significativa la presencia de dos exdiputados ecosocialistas: Pané y Bosch --el segundo, abiertamente independentista--, ya que supone un 'guiño' al espacio político de los 'comuns' que en la reunión de este viernes ha estado liderado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (BComú).



Con la presencia de Carme-Laura Gil y Carme Porta, tanto CDC como ERC también se garantizan tener un control directo sobre las actividades que lleve a cabo esta comisión.



PUIGDEMONT Y COLAU



Según las mismas fuentes, Puigdemont ha empezado la reunión aclarando que el encuentro no aborda la independencia de Cataluña, sino "el referéndum acordado", mientras que, en su turno, Colau se ha comprometido con la defensa de la soberanía de Cataluña y con sus instituciones.



La alcaldesa también ha celebrado la fuerza democrática y transversal del referéndum, ha recordado la buena relación entre las ciudades de Barcelona y Madrid", dirigida por la alcaldesa Manuela Carmena (Ahora Podemos), y ha ofrecido "trabajo leal".