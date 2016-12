El Gobierno no actuará contra la reunión del referéndum si no toma decisiones jurídicas

Actualizada 23/12/2016 a las 20:43

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo central no actuará contra el referéndum que se celebra en el Parlament, a no ser que se desprendan actuaciones jurídicas fuera de los marcos legales: "Entonces se produciría una respuesta jurídica, como en otras ocasiones".



En declaraciones a los medios ha asegurado que, pese a la celebración del encuentro, el Ejecutivo mantiene su oferta de diálogo "sincero, firme, con contenido, leal y permanente" para solucionar los problemas que afectan a los gobiernos catalán y central.



"Esta reunión es política, por lo que tiene una respuesta política del Gobierno, que es la que defendemos en este momento", ha explicado, y ha dicho que desea que el Gobierno no tenga que actuar.



Ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no siga por un camino que no lleva a ninguna parte: "Si esto va de democracia, quiero recordar que la democracia significa defender las instituciones democráticas de las que todos nos hemos dotado".



"Quién judicializa la política no es quién se dedica a defender la democracia, sino quién se sitúa en el margen de la democracia y emprende acciones que implican desobedecer las leyes o desobedecer las sentencias de los tribunales", ha aseverado.



REUNIÓN "PARTIDISTA"



Asimismo, Millo ha lamentado que el Govern use el Parlament para celebrar una reunión "partidista" que representa sólo a una parte de la sociedad, y en la que no están representados algunos partidos con representación en la cámara.



Ha insistido en que lo que debe hacer el presidente es llevar la voz de todos los catalanes a la conferencia de presidentes autonómicos, que se celebrará en enero, y ha asegurado que el Gobierno defenderá a la sociedad catalana a través de "la igualdad con el resto de españoles y los principios y valores constitucionales".