El PP espera que Aznar cese en sus ataques tras dejar la presidencia de honor

Actualizada 21/12/2016 a las 17:20

El PP confía en que José María Aznar cese sus continuas críticas a la gestión del partido y del Ejecutivo de Mariano Rajoy ahora que ha dejado la presidencia de honor de la organización, y no cree que su nuevo estatus de independencia le lleve a recrudecer sus ataques.



En el PP han tratado este miércoles de minimizar la decisión de Aznar de dejar su puesto honorífico, y numerosos dirigentes consultados han descartado por completo la posibilidad de que el expresidente del Gobierno vaya a emprender un nuevo proyecto político.



Sí había, no obstante, cierto malestar por el día elegido por Aznar para hacer este anuncio, con Mariano Rajoy de viaje en Nueva York para presidir el Consejo de Seguridad de la ONU y con la dirección del PP presentando la ponencia política que quiere defender en el Congreso, y que cambia, entre otras cosas, el modo de elegir al líder del partido.



Fuentes de la dirección admitían que aunque ayer la noticia pilló por sorpresa, en el partido esperaban un nuevo golpe de efecto de Aznar en las próximas semanas, antes o durante el congreso nacional -que se celebra el fin de semana del 10 al 12 de febrero-, para volver a hacer constar públicamente sus críticas a Rajoy y a su equipo.



Las mismas fuentes esperan que tras haber tomado esta decisión el expresidente entierre el hacha de guerra, al menos hasta que pase el cónclave del partido que reelegirá a Mariano Rajoy.



En la cúpula del PP no niegan, en cualquier caso, que la relación con Génova de quien fue líder del partido durante catorce años hacía ya tiempo que era tensa y en muchos casos inexistente.



Fernando Martínez-Maillo ha tratado de quitar hierro a este asunto en una entrevista en la Cadena Ser en la que, sin embargo, ha puesto encima de la mesa otro debate, al sugerir que en España no se ha sabido "solucionar" cuál debe ser el papel de los expresidentes del Gobierno.



En su reflexión Maillo no ha hecho ningún reproche explícito a Aznar -ha preferido usar a los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González como ejemplos-. Y aunque ha admitido que el expresidente siempre será un referente para los 'populares', ha insistido en que el partido tiene que "mirar al futuro".



En cualquier caso, en el partido no creen que Aznar vaya a intensificar ahora sus críticas, y así lo han admitido en declaraciones a los periodistas en el Congreso dirigentes como Pablo Casado y el expresidente del Congreso Jesús Posada. "No. Todo lo contrario", ha dicho al respecto Casado.



Subyace también otra razón que han aportado fuentes populares para explicar la marcha de Aznar: el hecho de que Faes ya no esté vinculada al PP lleva a la fundación a buscar financiación por otras vías, y para ello preferirá hacerlo siendo ya totalmente independiente del partido.



Tampoco descartan en Génova potenciar la fundación que aún depende del partido -Humanismo y Democracia- o crear incluso una nueva.



Mientras, en el partido insisten en no dar mayor importancia a la marcha de Aznar de la presidencia de honor, y ven imposible un intento del expresidente de iniciar la fundación de otro partido.



Admiten en cualquier caso que la relación de Aznar con Rajoy y su equipo siempre ha sido complicada.



En tono condescendiente, un dirigente ha comparado esta situación con la de una empresa familiar en la que el padre, ya retirado, quiere seguir interviniendo en las decisiones cuando la compañía ya ha echado a volar y es incluso más potente que cuando el patriarca estaba al mando.



Pese a estos comentarios, este miércoles de nuevo ha habido dirigentes que han expresado en público sus elogios hacia Aznar, como ha hecho el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien ha considerado al expresidente del Gobierno como el "el principal responsable de la moderna centroderecha española" materializada en su partido.