El exalcalde de Majadahonda asegura que nunca entregó dinero a Bárcenas

Actualizada 20/12/2016 a las 19:54

El exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, ha subrayado este martes ante el tribunal que le juzga con otras 36 personas por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que nunca le ha entregado ningún dinero al extesorero del PP Luis Bárcenas, mientras que ha asegurado que sí lo hizo con el anterior tesorero de la formación política Álvaro Lapuerta.

"Nunca he entregado al señor Bárcenas cantidad ninguna, no le conozco de ningún proyecto, ha sido un compañero de partido más", ha dicho al ser preguntado por su abogado, César Canora. Ortega ha incidido en que "siempre" que ha hablado con el extesorero en 'Génova' -sede del PP de Madrid y nacional- ha sido para tratar temas de partido a nivel regional.

"Nunca me ha llamado para recomendarme ni para decirme nada" sobre favorecer a algún empresario. "Para eso me llamaba Lapuerta", ha recalcado, al tiempo que ha afirmado que a él si le entregó dinero en presencia de Bárcenas.

Además, ha destacado que le extraña que se haga referencia a Bárcenas como 'Luis, el cabrón' -tal y como al parecer aparece en la 'contabilidad B' de Correa- ya que "le llamábamos el alemán porque era muy cuadriculado".

EL ACTUAL ALCALDE DE MAJADAHONDA LE HIZO LA "VIDA IMPOSIBLE"

Sobre su dimisión ha relatado que todo comenzó cuando su sucesor en la alcaldía, Narciso de Foxá, que entonces era el responsable de la empresa que gestiona el suelo municipal Patrimonio Municipal de Majadahoda, S.A. (PAMMASA), le hizo la "vida imposible" a raíz de una polémica por la adquisición de un terreno para la construcción de una urbanización de lujo en la localidad madrileña. Ha apuntado que el actual alcalde majariego es "amigo" del predecesor de Ortega, Ricardo Romero de Tejada, y "amigo personal" de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

"A mí me hacen dimitir por el tema de las parcelas cuando yo llevaba razón", ha enfatizado y recordado que se le acusó de "corrupto" cuando no se ha presentado "ni una querella ni denuncia". En este sentido, ha ironizado que después de dejar ser alcalde le ascendieron para ser gerente del Mercado Puerta de Toledo: "A mi me dan una patada hacia arriba", ha afirmado.

Aun así, ha admitido que vio como un respiro que Aguirre y el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados le pidiesen que dejara la alcaldía -poniendo como excusa la implantación de Oficina de Atención al Cliente (OAC), ha destacado- porque estaba pasando por una enfermedad de corazón: "No tengo la cabeza para más ruido, no es que dimita es que me voy porque no os aguanto más, sois insoportables", ha recordado que dijo.

GENTE QUE "COLABORABA CON LA CASA"

Sin embargo, ha recalcado que su salida del Ayuntamiento de Majadahonda se debe a que el propietario de las empresas Licuas y Coarsa había denunciado a Lapuerta -cuya causa está archivada por demencia sobrevenida- que Ortega no le adjudicó ningún servicio municipal, tal y como le comentó la exdiputada Carmen Rodríguez Flores en un encuentro por casualidad en un restaurante, según ha dicho.

Al comienzo de la declaración Ortega ha afirmado que Lapuerta le llamó en una ocasión para que adjudicase contratos públicos municipales a estas empresas porque era "gente que colaboraba con la casa". Según el escrito de acusación de la Fiscalía las empresas de Joaquín Molpeceres -que aparece en la pieza denominada 'Papeles de Bárcenas'- resultaron beneficiarias de adjudicaciones por más de 7 millones de euros.

Ortega ha explicado al tribunal cómo se realizaron las adjudicaciones de numerosos servicios municipales y ha advertido que de derecho administrativo sabe lo "justito", pero que es consciente de que como alcalde no podía hacer una concesión a una empresa "a dedo" porque la ley de contratación no lo permite, salvo "si existen calamidades".

"CUALQUIER PERSONA HUBIESE CONTRATADO A CORREA" PARA HACER LA OAC

Tras concretar cómo se hicieron todos los expedientes de contratación que señala el Ministerio Público en su escrito de acusación, ha destacado que la OAC era un proyecto que "cualquier persona hubiese contratado con las empresas de Correa". "Es un proyecto que yo implantaría en cualquier ayuntamiento ahora si tuviese la oportunidad", ha añadido al mismo tiempo que lo ha definido como un "coche de carreras".

Por otro lado, ha apostillado que requirió los servicios del también imputado Antonio Villaverde para que gestionase sus cuentas en Suiza en un momento en que se "arruinó" por invertir en el sector del ladrillo. Además, ha resaltado que nunca ha utilizado a su hermano Jacobo Ortega como testaferro de sus empresas.

Sobre los relojes que la Fiscalía le acusa de haber adquirido a la joyería Suárez por más de 27.000 euros a través de las empresas de Correa con la emisión de facturas falsas, le ha quitado importancia diciendo que le "gusta" este artículo de lujo y que es cliente de este establecimiento desde antes de conocer al 'cabecilla' de la Gürtel. Ortega ha reconocido que que tanto Correa como él se han regalado alguna vez relojes.

BÁRCENAS, EL PRÓXIMO EN DECLARAR

Con esto se ha dado por finalizada la sesión de este martes, dando fin al enjuiciamiento del apartado relacionado con las irregularidades de la trama con el Ayuntamiento de Majadahonda. El juicio se reanudará el próximo 16 de enero con la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas, que se enfrenta a 42 años y seis meses de prisión.

El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha llamado a comparecer, al menos, durante todas las jornadas que se dediquen a esta pieza, a todas las personas que aparecen implicadas según el escrito de acusación. Estas son: Bárcenas; su mujer, Rosalía Iglesias, Exdiputado del PP por Segovia Jesús Merino; el extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís Perales; el hijo de éste, Ángel Sanchís Herrero; y el supuesto testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez.

Hurtado ha citado también a comparecer al exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato, Jesús Sepúlveda, por su "implicación en este grupo". Sin embargo, ha permitido la ausencia en las siguientes sesiones a los acusados que aparecen en la parte relacionada con Majadahonda.