Actualizada 09/05/2018 a las 14:53

El líder supremo iraní, Ali Jameneí, expuso este miércoles una serie de directrices al Gobierno de cara a permanecer o no en el acuerdo nuclear, una decisión que está creando división entre los distintos órganos de poder y corrientes políticas.

Jameneí, quien tiene voz en todas las políticas de Irán y cuya luz verde fue imprescindible para la firma del acuerdo nuclear en 2015, se mostró muy duro con la retirada de Estados Unidos del pacto y desconfiado con las acciones futuras de Europa.

En un discurso, el líder supremo dijo que Irán no puede negociar con EEUU su influencia regional o sus programas de misiles balísticos porque, de hacerlo, "empezarán a crear problemas con otro asunto".

"Aceptamos el JCPOA (siglas en inglés del acuerdo nuclear), pero las enemistades (con EEUU) no se acabaron", aseguró, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pronosticara que Irán acabará prestándose a negociar un nuevo pacto.

En cuanto a los países europeos firmantes del pacto -Francia, el Reino Unido y Alemania-, con los que el Gobierno iraní entablará ahora consultas, Jameneí mostró grandes dudas.

Por ello, pidió exigir "garantías sólidas" de esos países para continuar en el JCPOA porque si no, alertó, "harán lo mismo que EEUU".

"Los responsables del país están ante un gran examen, a ver si conservan la dignidad del pueblo o no. Se dice que vamos a continuar con tres países europeos, yo no me fío de esos tres países", afirmó, mientras que los otros dos firmantes, China y Rusia, son firmes partidarios de mantener el pacto nuclear.

De este modo, Jameneí presionó al presidente iraní, Hasan Rohaní, quien anoche dijo que por el momento Irán "continuará" en el pacto y negociará con el resto de firmantes para comprobar si los intereses de su país quedan garantizados.

El JCPOA, firmado entre Irán y el Grupo 5+1 -EEUU, Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania-, limita el programa atómico de Teherán a cambio del alivio de las sanciones internacionales.

Sin embargo, Trump anunció este martes que volverá a imponer "el nivel más alto de sanciones económicas", que entrarán en vigor entre agosto y noviembre próximos.

En un comunicado conjunto, París, Londres y Berlín aseguraron que "siguen comprometidos con garantizar que se mantenga el acuerdo y trabajarán para asegurar los beneficios económicos para el pueblo iraní vinculados al pacto".

Estas buenas intenciones fueron recibidas en Irán con frialdad por parte del estamento político y militar, sobre todo del ala conservadora del régimen.

El comandante en jefe del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, el general Mohamad Ali Yafarí, criticó que los países europeos dependen de EEUU, por lo que auguró un mal futuro al acuerdo nuclear. "Los europeos no pueden tomar decisiones independientes de los EEUU. El futuro del JCPOA es claro, Irán logrará el desarrollo solo a través de sus capacidades nacionales", aseveró.

Yafarí opinó que la retirada de Washington del acuerdo muestra "las preocupaciones del país por la capacidad de defensa de Irán y su resistencia contra el terrorismo".

Entre los motivos esgrimidos por Trump para abandonar el acuerdo figuran los misiles iraníes, así como el apoyo de Teherán a grupos como el libanés Hizbulá y el palestino Hamás y sus supuestos intentos de desarrollar la bomba atómica.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Ali Lariyaní, comentó que Irán continuará en el acuerdo unas semanas, tiempo en el que -apuntó- "Europa debe demostrar que es capaz de usar su influencia para resolver nuestros problemas".

Lariyaní definió asimismo a Trump como un individuo "narcisista e ignorante en política", en una alocución en el Parlamento poco después de que un grupo de diputados prendiera fuego a un documento que representaba el pacto nuclear y a una bandera estadounidense de papel.

En el hemiciclo se pudo escuchar el lema revolucionario de 'Muerte a EEUU', mientras que el periódico conservador 'Keyhan' tituló en su portada: "Trump rompió el JCPOA, ahora nos toca incendiarlo".

El moderado Rohaní va a tener difícil aplacar la ira de los sectores más conservadores, que no dudarán en sacar rédito político de este fracaso del presidente, cuyo principal logro era haber sacado a Irán del aislamiento internacional.

Los reformistas, por su parte, mantienen la esperanza de llegar a una solución con el Reino Unido, Francia y Alemania, con los que representantes iraníes celebrarán una primera reunión el próximo lunes.

