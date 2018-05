Actualizada 05/05/2018 a las 11:03

El estado e isla estadounidense de Hawái se vio sacudida el viernes por varios terremotos, el mayor de ellos de magnitud 6,9, después de la erupción del volcán Kilauea.

El temblor más reciente, de magnitud 5,3, se produjo a las 00:37 GMT. Unos 90 minutos antes se había producido el más intenso, de magnitud 6,9, que se vio precedido por otro de 5,4 en la hora previa, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Estos sismos se produjeron después de otro de magnitud 5,0 que tuvo lugar el jueves y decenas de réplicas de este.

Los temblores de 6,9 y de 5,4 son los mayores medidos en Hawái desde 1975, según informó el potal de noticias 'Hawaii News Now'. Al igual que entonces, también en esta ocasión los sismos tuvieron lugar cerca del volcán Kilauea, en Big Island, la mayor isla del archipiélago pacífico, y a sólo pocos kilómetros de profundidad.

No hay riesgo de tsunami, informaron las autoridades. Según la prensa, se vivieron escenas de pánico con personas huyendo de los edificios, pero por el momento no se han reportado heridos ni grandes daños. El viernes se produjeron nuevas fisuras subterráneas por las que comenzó a brotar lava que provocó pequeños incendios. Cuando se produce la erupción de un volcán en Hawái es habitual que la lava no sólo desborde por el cráter, sino en otras partes debido ese tipo de fisuras. Los servicios de rescate advirtieron del riesgo que supone la elevada concentración de gases de azufre en el aire. Las vías de comunicación se mantienen intactas tras la erupción y los sismos, informaron las autoridades locales. También se levantó la prohibición temporal de despegar y aterrizar en el aeropuerto internacional. Según la compañía eléctrica Hawaii Electric Light quedaron sin suministro unas 14.000 personas.

El volcán Kilauea es uno de los más activos del mundo. Entró en eurpción el jueves y arrojó lava candente y cenizas. Antes de la erupción fueron desalojados cientos de habitantes de la isla.

