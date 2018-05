Indignación en Francia por el asesinato de una niña

Actualizada 02/05/2018 a las 07:52

El brutal asesinato de una niña de 13 años ha generado una oleada de indignación en Francia, pues el presunto autor, detenido la noche del pasado sábado, es un violador reincidente ya condenado en 1996 por violación de otro menor de 15 años. Los vecinos de Wambrechies (norte del país) rindieron tributo ayer con una marcha a Angélique Six, cuyo asesino confeso, un padre de familia de 45 años y antiguo vecino de la víctima, fue imputado y encarcelado el lunes.



La marcha por las calles de Wambrechies, en la que la gente, de todas las edades, iba vestida de blanco o llevaba rosas blancas, y vestía camisetas con la imagen de la adolescente, reunió a cerca de 3.300 personas, según los medios locales. Los participantes se detuvieron en la plaza donde la niña fue secuestrada, cerca de su casa. El suceso ha tenido amplia repercusión en Francia desde el fin de semana, cuando se supo que Six, desaparecida el 25 de abril, había sido asesinada.



El fiscal de Lille, Thierry Pocquet, detalló ayer que el acusado violó a la niña y después la estranguló. El hombre había tomado Viagra y bebido cerveza horas antes de su encuentro con la muchacha, a la que engañó diciéndole que tenía que darle un paquete para sus padres. El asesino confeso, padre de dos hijos, podría ser condenado a cadena perpetua bajo las acusaciones de secuestro, violación y asesinato de un menor de 15 años, según adelantó Pocquet.



El individuo ya había sido condenado por hechos semejantes. En 1996 fue castigado a nueve años de prisión por violación con arma a un menor de 15 años y por agresiones sexuales cometidas sobre dos mujeres de unos cuarenta años.



Desde que salió de la prisión, en el año 2000, no había sido objeto de seguimiento psicológico porque la ley entonces vigente no lo contemplaba, aunque sí estaba inscrito en el fichero judicial de delincuentes sexuales. Según el fiscal, el sospechoso respetaba “globalmente” las obligaciones que conllevaban estar en ese fichero.



El asesinato ha generado una oleada de indignación en Francia, sobre todo respecto al funcionamiento del sistema judicial. “Estamos en una situación desgraciadamente muy común, en la que alguien que ya ha sido condenado por agresiones sexuales no ha realizado un proceso que le hubiese llevado a la cura”, lamentó en un comunicado la asociación Stop a la violencia sexual.

