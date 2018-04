Actualizada 30/04/2018 a las 16:25

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido propuesto para el Nobel de la Paz por su homólogo de Corea del Sur, Moon Jae In. Y es que el líder surcoreano considera que el magnate "debería ganar" el prestigioso galardón por sus esfuerzos para reducir las tensiones con Corea del Norte y lograr la desnuclearización de la península.



Lo que parecía impensable hace apenas unos meses, va tomando forma. El mandatario estadounidense ha pasado de descalificar al norcoreano Kim Jong Un, llamándolo 'hombre cohete', a decir de él que es "muy honorable". El cambio de calificativos ha llegado después de que Corea del Norte haya dado pasos en pro del diálogo, tanto con Washington como con Seúl, tras una escalada armamentística y nuclear sin precedentes y que ha derivado en el aislamiento internacional del régimen de Pyongyang.



El anunciado desmantelamiento nuclear de Corea del Norte es algo que aún está por ver. No se sabe aún cómo y de qué manera se va a verificar el proceso con el país más hermético del planeta y con el régimen dictatorial más celoso de sus secretos.



El mero anuncio de una moratoria en los ensayos nucleares por parte de Kim y la reciente cumbre intercoreana celebrada el pasado viernes han sido suficientes para que el surcoreano, Moon Jae In, le atribuya el éxito del cambio a Donald Trump.



"Solo necesitamos la paz", ha dicho Moon el lunes ante su Gobierno, según un portavoz de su oficina que ha hablado con los medios de comunicación y que ha revelado el apoyo del mandatario surcoreano a su aliado estadounidense para el prestigioso galardón.



De lograr el Nobel, Trump se sumaría a la lista de presidentes de Estados Unidos en obtenerlo. En 2009, su predecesor, Barack Obama, fue reconocido con el premio menos de dos años después de llegar a la Casa Blanca y se convirtió en el primer presidente en ejercicio en lograrlo desde Woodrow Wilson en 1919.



En opinión de Moon, Trump "se merece un reconocimiento grande por lograr las conversaciones intercoreanas", de las que el viernes se vio un primer capítulo. "Podría ser resultado de las sanciones que Estados Unidos ha promovido y de la presión", ha considerado Moon.



Trump también tiene previsto verse con Kim a finales de mayo o principios de junio, en una cumbre sin precedentes para la que aún no se han fijado ni la fecha exacta ni el lugar. El mandatario norteamericano aplaudió el encuentro del viernes y celebró que "la guerra de Corea va a acabar" con la anunciada firma de un tratado de paz.



Hace apenas unos meses, la acciones militares emprendidas por Corea del Norte situaron al mundo en una escalada verbal y de amenazas que hacía temer que se pasara de las palabras a los hechos, desencadenando una catástrofe sin precedentes.



Las sanciones aprobadas por Naciones Unidas, a las que se sumó China (hasta entonces principal aliado de Pyongyang), han asfixiado económicamente al régimen norcoreano.



CHINA NO QUIERE PERDER SU INFLUENCIA



Pese al distanciamiento entre Pekín y Pyongyang, el presidente chino, Xi Jinping y Kim Jong Un se reunieron en abril y el ministro de Asuntos Exteriores del gigante asiático, Wang Yi, visitará Corea del Norte esta misma semana. Y es que China no quiere perder su influencia en la región.



La visita tendrá lugar una semana después de Kim Jong Un, y Moon Jae In mantuvieran un encuentro histórico el pasado viernes en la localidad fronteriza de Panmunjom en el que se comprometieron a impulsar la "completa desnuclearización" de la península de Corea y a firmar un tratado para consolidar una paz "permanente" y "duradera".



El domingo, Kim ha ofrecido a Moon clausurar el mes que viene su centro de pruebas nucleares de Punggye Ri "ante la mirada de todo el mundo", según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.



En este sentido, Kim ha declarado que no repetirá la "dolorosa historia de la Guerra de Corea" y ha destacado que "se necesitan medidas concretas para evitar que ocurra una confrontación militar accidental".



En realidad, el desmantelamiento de Punggye Ri (en la provincia de Hamgyong del Norte) fue anunciado el pasado 21 de abril. Desde allí se efectuaron seis detonaciones nucleares. La primera prueba se llevó a cabo el 9 de octubre de 2006, seguida de una segunda el 25 de mayo de 2009. Se realizaron pruebas adicionales el 12 de febrero de 2013, el 6 de enero y el 9 de septiembre de 2016. La sexta y más reciente se llevó a cabo el 3 de septiembre de 2017.



Además, las dos Coreas unificarán sus zonas horarias a partir del 5 de mayo. En este sentido, las autoridades norcoreanas han informado el lunes de que ambos países tendrán la mima hora, en un intento por impulsar la reconciliación y la integración, según ha recogido la agencia de noticias estatal norcoreana.



Pyongyang decidió retrasar 30 minutos su hora estándar en agosto de 2015 en un intento por eliminar lo que consideraba un vestigio del régimen colonial japonés de la península coreana (1910-1945), según ha indicado la agencia surcoreana Yonhap.

Las dos Coreas ya compartían hora de forma previa durante dicho periodo. La Asamblea Popular Suprema del país ha aprobado la propuesta de unificar las zonas horarias para que las dos Coreas tengan la misma hora, tal y como asegura KCNA.



Según Kim, se trata del "primer paso práctico para la reconciliación y unidad nacionales". El líder ha explicado que se dio cuenta de la importancia de unificar las zonas horarias durante la cumbre, cuando se fijó en dos relojes que marcaban horas distintas.

Selección DN+