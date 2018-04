Actualizada 09/04/2018 a las 18:29

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este lunes que tomará una decisión sobre su respuesta al supuesto ataque químico en la localidad siria de Duma en las próximas 24 o 48 horas.



Al inicio de la reunión con su gabinete, el mandatario ha vuelto a condenar el ataque ocurrido el sábado y que habría dejado varias decenas de muertos, asegurando que fue "atroz" y "horrible".



En este sentido, ha indicado que su Admistración está discutiendo la posible reacción a lo sucedido y tomará una decisión en las próximas 24 o 48 horas. "Es una cuestión de humanidad y no se puede permitir que ocurra", ha defendido.



Así las cosas, ha asegurado que Estados Unidos averiguará si el ataque fue obra "de los rusos, de Siria, de Irán, o de los tres juntos".



En una primera reacción en su cuenta de Twitter este domingo, el presidente estadounidense había condenado el "insensato" ataque y denunciado la imposibilidad de acceder a Duma, el último reducto controlado por los rebeldes en el enclave de Ghuta Oriental, asediado por el Ejército sirio.



"El presidente (Vladimir) Putin, Rusia e Irán son los responsables de apoyar a Al Assad 'El Animal'. Va a pagar un alto precio. Hay que abrir inmediatamente la zona para verificar y para que entre la ayuda médica. Esto es otro desastre humanitario sin razón alguna. ¡ENFERMO!", escribió.



Trump también tuvo duras palabras para su predecesor, Barack Obama. "Si el presidente Obama hubiera marcado la línea roja en la arena, ¡el desastre sirio habría terminado hace mucho tiempo! ¡Al Assad 'El Animal' habría sido historia!", defendió.



Así las cosas, el asesor para seguridad y lucha antiterrorista de Trump, Thomas Bossert, dejó claro que la Casa Blanca no descarta recurrir a represalias militares contra el Gobierno sirio por el supuesto ataque químico.



"No descartaría nada, son fotos terribles, estamos investigando el ataque de ayer (sábado), el Departamento de Estado ha emitido ya un comunicado, altos miembros del Gabinete del presidente lo discuten han discutido con él y entre sí durante toda la pasada tarde y esta mañana", señaló Bossert.

