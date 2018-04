Trump asegura que desconocía el pacto con la actriz porno, Stormy Daniels

Actualizada 06/04/2018 a las 15:45

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido una rueda de prensa a bordo del Air Force One y se ha pronunciado sobre varios temas. En sus manifestaciones, el magnate ha dicho que desconocía el pacto suscrito por su abogado con la exactriz porno Stormy Daniels, ha vuelto a amenazar al gigante del comercio electrónico Amazon y ha explicado que entre 2.000 y 4.000 efectivos de la Guardia Nacional permanecerán en la frontera con México "probablemente" hasta que se finalice el muro fronterizo.

Respecto a la exactriz Stephanie Clifford, más conocida como Stormy Daniels, el mandatario ha asegurado que no sabía nada del pago de 130.000 dólares realizado por uno de sus abogados a mediados de 2016 para que ésta no revelara que había mantenido relaciones con el magnate neoyorquino diez años antes. "No", ha aseverado Trump ante un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial, según ha recogido la cadena de noticias CNN.

El dirigente estadounidense ha roto así el silencio que mantenía desde hacía meses, cuando salió a la luz que Clifford habría mantenido relaciones con el presidente durante un torneo benéfico de golf celebrado en julio de 2006 en Nevada y que ahora estaría obligada a guardar silencio debido a un acuerdo de confidencialidad que le reportó 130.000 dólares (algo más de 100.000 euros al cambio actual). Cohen desmintió entonces la supuesta relación entre Clifford y Trump --que habría tenido lugar al año siguiente de la boda entre el presidente y la primera dama Melania-- y Clifford también hizo lo mismo en un primer momento.¡

"Tendrán que hacerle a él las preguntas", ha insistido en relación a los motivos y circunstancias en que se produjo el pago a la actriz. En este sentido, Trump ha asegurado que no sabe de dónde provino el dinero y ha negado haber puesto a disposición de Cohen un fondo para realizar el pago en cuestión. A finales de marzo, Micahel Avenatti, abogado de Clifford presentó una denuncia contra Cohen por difamación tan sólo un día después de que la actriz porno diera una entrevista a la cadena CBS en la que contaba no sólo que había mantenido una relación sexual con Trump en 2006 sino que cinco años más tarde, después de que contactase con una revista para hablar del tema, un hombre se le acercó en un aparcamiento para amenazarla.

Tras conocer las palabras de Trump, Avenatti ha destacado que "el caso es ahora mucho más sólido". "Estamos deseando poner a prueba las palabras de Trump sobre el pago de 130.000 dólares", ha manifestado el letrado en un comunicado.

AMAZON

Por otro lado, el presidente ha abordado ante los periodistas otra de las polémicas que ha levantado en los últimos días contra el gigante del comercio electrónico Amazon, al que acusa de competencia desleal, al tiempo que ha dicho que revisará sus opciones políticas para actuar al respecto. Durante su viaje de regreso a Washington desde Virginia Occidental, el magnate neoyorquino ha acusado a la empresa de no pagar los impuestos suficientes.

"Vamos a revisar profundamente las leyes", ha aseverado. La situación de los impuestos en relación con Amazon será revisada también por el Tribunal Supremo del país, según ha manifestado el presidente estadounidense, que horas antes había tildado al diario local 'The Washington Post' de "jefe lobista" de Amazon. El 'Washington Post' pertenece a Jeff Bezos, el fundador y director ejecutivo de Amazon. El director del diario, Martin Baron, ha rechazado tales acusaciones.

"No hay nadie aquí que esté siendo pagado por Amazon", ha aseverado Baron. "Ni un sólo centavo", ha añadido. El lunes, la cadena de televisión CBS publicó un informe tras supervisar los datos recopilados por la Comisión Federal Electoral entre los años 2015 y 2016 en el que señala que la campaña de Trump gastó más de 150.000 dólares (121.700 euros) en pedidos de Amazon. La campaña del entonces candidato presidencial republicano habría invertido 158.498 dólares (128.700 euros) en 379 transacciones clasificadas como compras de material de oficina.

ENTRE 2.000 Y 4.000 EFECTIVOS DE LA GUARDIA NACIONAL A LA FRONTERA

En cuanto al envío de tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México, Donald Trump ha afirmado que probablemente mantendrá el despliegue hasta que se finalice la construcción del muro. El republicano ha dicho que quiere que sean entre 2.000 y 4.000 agentes y ha asegurado que está estudiando cuál sería el coste. La Casa Blanca anunció el miércoles que el presidente había firmado un memorándum para enviar tropas de la Guardia Nacional en la frontera para impedir la entrada de inmigrantes.

El memorándum recoge que las "drogas ilegales, actividades peligrosas de pandillas y la inmigración ilegal" amenazan a la seguridad de Estados Unidos y "socavan el Estado de derecho". Además, el documento señala que los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos "arriesgan sus vidas diariamente" para proteger a los estadounidenses y, por esa razón, la Administración de Trump "no tiene más remedio que actuar". La Casa Blanca ha señalado que el despliegue de la Guardia Nacional tendrá lugar en los estados fronterizos de California, Arizona, Nuevo México y Texas, según ha informado la secretaria de Seguridad Nacional del país, Kirstjen Nielsen. En respuesta, el Senado mexicano solicitó el miércoles a su Gobierno que ponga fin a la cooperación con Estados Unidos en temas de migración y seguridad.

En este sentido, el favorito en la carrera por la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho este jueves que la decisión del presidente estadounidense era una estratagema política para obtener apoyo de su base conservadora. El candidato izquierdista, que tiene una ventaja de dos dígitos en las encuestas previas a los comicios del 1 de julio, ha criticado el plan y ha subrayado que es "propaganda". "Sólo así me explico que este tratando de enviar fuerza militares a la frontera", ha dicho durante un discurso de campaña en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.

"No hay razón para hacerlo", ha agregado. "Lo que dice de que hay un gran amenaza en la frontera sur de Estados Unidos, no existe esta amenaza", ha resaltado. López Obrador ha sostenido que las tasas de criminalidad en las ciudades fronterizas de Estados Unidos habían estado descendiendo en los últimos años, al igual que el número de mexicanos que buscaban cruzar la frontera. "Le ha funcionado electoralmente esa política antimexicana porque desgraciadamente hay sectores conservadores en Estados Unidos con poca información y él sabe cómo despertar un sentimiento antimexicano, lo que se llama xenofobia, que puede ser como racismo, el odio a los extranjeros", ha resaltado.

Selección DN+