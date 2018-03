Catorce países de la UE expulsan a diplomáticos rusos por caso Skripal

Un total de 14 países de la UE, incluidos Alemania y Francia, han decidido expulsar a diplomáticos rusos en el marco de una acción coordinada en respuesta al ataque químico contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija a principios de mes en la localidad británica de Salisbury.



Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron el pasado viernes de madrugada llamar a consultas al embajador de la UE en Rusia y varios países avanzaron su intención de hacer lo propio con sus respectivos embajadores y/o expulsar a diplomáticos rusos, paso que estudiaban países como Francia, Lituania y Polonia.



El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha anunciado que este lunes "catorce estados miembro han decidido expulsar a diplomáticos rusos" tras la decisión de los líderes europeos y ha avanzado que "medidas adicionales, incluido más expulsiones dentro de este marco común de la UE no se excluyen en los próximos días y semanas".

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack . Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks.



En total, los países de la UE expulsarán a 30 diplomáticos rusos, aunque se esperan "más", han explicado a Europa Press fuentes europeas.



El Ministerio de Exteriores alemán ha informado de la expulsión de cuatro diplomáticos rusos. "Después del envenenamiento en Salisbury, Rusia sigue sin cooperar con la investigación", ha denunciado el departamento que dirige Heiko Maas.



Por su parte, Francia también procederá a la expulsión de cuatro diplomáticos rusos "teniendo en cuenta que el ataque de Salisbury constituye una amenaza grave contra nuestra seguridad colectiva y el Derecho Internacional". En un comunicado, el Ministerio de Exteriores galo ha precisado que se les ha dado el plazo de una semana para abandonar el país.



Polonia también ha seguido la línea dura y expulsará a cuatro diplomáticos rusos. El ministro de Exteriores, Jacek Czaputowicz, ha indicado en rueda de prensa que deberán abandonar el país antes del 3 de abril.



"Mostrar solidaridad con Reino Unido y otros países es lo más importante", ha subrayado Czaputowicz. "Hay costes diplomáticos pero merecen la pena", ha sostenido, según Reuters.



A su vez, el primer ministro checo, Andrej Babis, ha informado de que su país expulsará a tres diplomáticos rusos, la misma cantidad que procederá a expulsar Lituania. Además, el Ministerio de Exteriores lituano ha anunciado que prohibirá a 44 personas entrar en el país.



"Al expulsar a personas que están comprometidas en actividades incompatibles con su estatus diplomático, los países están expresando su solidaridad con Reino Unido y buscando emprender acciones contra las redes de espionaje rusas en Europa", ha explicado el Ministerio en un comunicado.



En el caso de Letonia, ha optado por expulsar a un diplomático ruso "en solidaridad con Reino Unido", ha escrito su titular de Exteriores, Edgars Rinkevics, en su Twitter.

In solidarity with UK over #SalisburyAttack and for violation of Vienna convention Latvia joins many #EU countries expelling Russian diplomat as well as blacklisting a Russian citizen