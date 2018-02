Trump reconoce la injerencia de Rusia, pero culpa al FBI y a los demócratas

Actualizada 19/02/2018 a las 15:14

Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 se produjo antes de convertirse en el candidato republicano, por lo que m que estaban entonces al frente de la Administración y al FBI por no detenerlo.

Lo que el magnate pasa por alto es que los esfuerzos de Rusia se dirigieron básicamente a apoyar su candidatura y a menoscabar a su rival, la aspirante demócrata Hillary Clinton. Ahora, el magnate admite lo que siempre ha negado: que hubo injerencia.

Lo que niega es que exista colusión con miembros de su equipo de campaña y culpa además de la interferencia del Kremlin a su predecesor Barack Obama y al FBI.

Durante el fin de semana, Trump ha vuelto a utilizar la red social Twitter para hacerse eco de su rabia y enfado. Empezó alardeando de que nadie le había acusado de colusión después de que el Departamento de Estado presentara cargos contra trece rusos señalados por interferir en las elecciones.

Sin embargo, ya en su mansión de Florida, su estado de ánimo se iba atormentando después de que varios comentaristas pusieran en cuestión su victoria, algo que le irrita especialmente.

En sus 'tuits' del domingo, el presidente ha tratado de culpar a los demócratas por la intromisión de Moscú, diciendo directamente que Obama no había hecho lo suficiente para detenerla. Ha llegado ha declarar además que los rusos se estaban "carcajeando en Moscú" por la manera en que Washington había manejado las investigaciones.

"Si la META de Rusia era crear discordia, ruptura y caos en Estados Unidos entonces, con todas las audiencias en comisiones, investigaciones y odio partidista, ellos han tenido más éxito del que hubieran pensado en sus sueños más salvajes. Ellos se están carcajeando en Moscú. ¡Ponte firme EEUU!".

Aunque el excéntrico millonario siempre ha dicho que la injerencia de Moscú era "una farsa" e incluso una "caza de brujas", el domingo ha querido aclarar que "nunca dije que Rusia no intervino en la elección, dije que 'podía ser Rusia, China u otro país o grupo, podía ser un genio de 180 kilos sentado en la cama jugando con su ordenador'".

No obstante, los testimonios de personas cercanas al mandatario pueden acabar complicando más su defensa y ponen en riesgo sus argumentaciones. De hecho, el exasesor de Trump, Rick Gates, ha pactado testificar contra el exjefe de campaña del presidente Paul Manafort y declararse culpable de cargos relacionados con fraude, según ha informado el lunes diario 'Los Angeles Times' y que recoge también la cadena 'CNN'.

Al parecer, según estos medios de comunicación, Gates está a punto de concluir un acuerdo para testificar ante el fiscal especial Robert Mueller que investiga la injerencia de Moscú en las elecciones que auparon a Trump a la Casa Blanca.

Los cargos contra Manafort y Gates son serios y "podrían causarle a Manafort pasar el resto de su vida en una prisión federal", y aunque por el momento las acusaciones no están directamente relacionadas con asuntos de la campaña electoral de Trump, las penas a las que se enfrentaría el ex asesor podrían alentarle una declaración sobre si se coordinaron esfuerzos entre el Kremlin y la campaña del magnate en marzo, abril y mayo.

El magnate podría volver a enfurecerse si queda en evidencia que otro exasesor de política exterior, George Papadopoulus, coordinó la famosa reunión de junio en la Torre Trump, donde Paul Manafort, el hijo del presidente, Donald Trump Jr, y su yerno, Jared Kushner, se reunieron con una abogada afín al Kremlin para recoger información comprometida sobre Clinton.

Es posible que Manafort acabe hablando de este encuentro tras un acuerdo con la fiscalía para reducir sus cargos. Esto supondría un disparo directo contra el magnate, ya que implicaría a su hijo y a su yerno, poniéndole en serios problemas.

Paul Manafort, que no quería colaborar con Mueller, podría cambiar de opinión al enfrentarse a cargos que podrían llevarle a la cárcel de por vida. La visión de una vida entre rejas podría hacerle más abierto a la hora de testificar y aclarar cuestiones que permanecen oscuras.

RUSIA RESPONDE A MUELLER QUE NO HAY "PRUEBAS SUSTANCIALES"

Desde Rusia, siempre han negado que intervinieran en las elecciones de 2016. Sin embargo, tanto el FBI como la CIA han alertado recientemente de que existe riesgo real de que el Kremlin vuelva a interferir en los comicios legislativos del 'midterm' que se celebrarán el próximo otoño.

Rusia ha insistido el lunes de que no hay "pruebas sustanciales" sobre la injerencia de Rusia, en respuesta a las investigaciones de Mueller que han provocado que trece personas y tres entidades rusas sean imputadas.

"Seguimos sin ver pruebas sustanciales de que alguien interviniera en los asuntos internos de Estados Unidos", ha reiterado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en la rueda de prensa diaria, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, restó importancia a la imputación del Departamento de Estado de Estados Unidos y ha calificado estas noticias de "chismorreo" hasta que no se presenten pruebas.

"No tengo respuesta", ha afirmado Lavrov en respuesta a una pregunta sobre las imputaciones. "Hasta que no veamos hechos sobre la interferencia en las elecciones son solo chismorreos", ha apostillado el jefe de la Diplomacia rusa en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa Sputnik.

En cualquier caso, Lavrov ha rechazado el "mito irracional" sobre la amenaza rusa para los países europeos y ha emplazado a la UE ha basarse en sus propios intereses a la hora de tomar decisiones sobre los suministros de hidrocarburos. Así, ha instado a Bruselas a colaborar con Moscú para "renovar el sistema de relaciones internacionales".

En particular ha subrayado el apoyo ruso a una cooperación entre la UE, Rusia, Estados Unidos y China para "apoyar la creación de la arquitectura de seguridad en Oriente Próximo".

Según la acusación de Mueller, los rusos comenzaron con su plan de socavar el sistema democrático estadounidense en 2014 aunque cambiaron su enfoque al tratar de ayudar en la elección de Trump menospreciando a su oponente, Hillary Clinton.

Según 'The New York Times', Mueller no acusa directamente al presidente y dice incluso que los contactos de algunos miembros de la campaña del magnate con diplomáticos rusos fueron involuntarios. Tampoco acredita si los esfuerzos de Moscú afectaron a los resultados.

Aunque el propio asesor de Seguridad Nacional, HR McMaster, dijo este fin de semana que había evidencias "incontrovertibles" de que Rusia había interferido en el sistema democrático estadounidense, Trump salió al paso de las palabras de su consejero manifestando que "olvidó decir que los resultados de las elecciones de 2016 no fueron afectados ni modificadas por los rusos y que la única colusión fue entre Rusia y los demócratas".

