Actualizada 18/02/2018 a las 15:43

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este sábado "inaceptable" que el FBI ignorara el aviso recibido a principios de enero que alertaba del potencial riesgo de Nikolas Cruz, el autor del tiroteo en un instituto de Parkland (Florida), y ha señalado que "pasan demasiado tiempo" tratando de demostrar la injerencia rusa en su campaña.



"Es muy triste que el FBI perdiera todas las señales enviadas por el tirador del instituto de Florida. Es inaceptable", ha señalado el mandatario estadounidense a través de su cuenta en Twitter.



"Están pasando demasiado tiempo tratando de demostrar la injerencia rusa en la campaña Trump. No hay injerencia. ¡Volved a lo básico y haced que nos sintamos orgullosos!", ha aseverado Trump, dirigiéndose al FBI.



El FBI admitió este viernes que no se siguieron los protocolos adecuados tras un aviso recibido a principios de enero que ya alertaba del potencial riesgo de Nikolas Cruz, el joven detenido por asesinar a 17 personas el miércoles en un instituto de secundaria de Parkland, en el estado de Florida.



El 5 de enero, "una persona cercana a Nikolas Cruz" contactó con la agencia federal de seguridad para expresar sus "preocupaciones" sobre el joven. Así, informó de que estaba en posesión de armas, mantenía un "comportamiento errático", había expresado su "deseo de matar a gente" y había publicado mensajes "preocupantes" en redes sociales.



El mensaje incluso aludía a que Cruz podía llevar a cabo un tiroteo en un centro educativo, como finalmente ocurrió el miércoles, según un comunicado difundido por el FBI.



El gobernador del estado de Florida, el republicano Rick Scott, reclamó este viernes la dimisión del director del FBI, Christopher Wray, después de que el cuerpo policial haya admitido que "falló" al no actuar tras recibir el aviso.

